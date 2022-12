Le nouveau look de Nawazuddin Siddiqui du prochain film Haddi prend d'assaut Internet, les fans disent "10 rupay ki pepsi..."

L’acteur de Bollywood Nawazuddin Siddiqui, samedi, a laissé tomber une photo de ses nouveaux looks de son prochain film Haddi. Inutile de dire que l’acteur a l’air absolument époustouflant sur la photo qui devient virale sur les réseaux sociaux.

Nawazuddin peut être vu portant un beau sari sur la photo. Sharing the photo, Nawazzuddin wrote, “गिरफ़्तार तेरी आँखो में हुवे जा रहे हैं हम, जीना नहीं है फिर भी जिये जा रहे हैं हम।“ Netizens reacted to the photo, one of them wrote, “Kaha se laaya hai yeh talent ka dukaan … pata nai kya kya chupa rakha hai apne andar… har baar nous sommes stupéfaits !.” Le second a dit : « À quel point peut-on être polyvalent ?





Le troisième a dit: “10 rupaye ki pepsi nawaz bhai sexy.” Le quatrième a dit: “y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire monsieurrrrrr … l’amour du Pakistan.” Le cinquième mentionnait : « Real id se aao Archana mam ». La cinquième personne a commenté : « Kaamal kar diya sir…wah maja aa gaya. Le sixième a dit : « Kaamal kar diya monsieur…wah maja aa gaya. Le septième a dit: “Oh mon Dieu, tu es vraiment une légende, l’un des plus grands talents de l’histoire de Bollywood Salutations d’Egypte “Misr.”

Nawazuddin Siddiqui, qui travaille sur son prochain film Haddi, a parlé plus tôt de travailler avec des réalisatrices. L’acteur a attiré l’attention de tous avec son film Peepli Live réalisé par Anusha Rizvi.

Plus tard, il a travaillé avec Debamitra Biswal pour le film Motichoor Chaknachoor, Nandita Das pour Manto, Reema Kagti pour Talaash et Zoya Akhtar pour Bombay Talkies. Selon The Times of India, l’acteur a déclaré: «J’ai travaillé avec de nombreuses réalisatrices de renom et cela m’a beaucoup aidé. J’ai réalisé que les femmes regardent le monde différemment, elles sont beaucoup plus compatissantes et elles voient la beauté en tout.

« Pour la plupart des hommes, c’est souvent une question de pouvoir et de contrôle. Cela se reflète également dans nos relations. Les hommes ont tendance à être plus territoriaux et unko adhikaar jatana hai, auraton par bhi. Le regard féminin est plus gentil et sensible. J’essaie de bien comprendre ce POV (point de vue) », a-t-il ajouté.

