Le nouveau look de Naperville Central met tout en place, en tête de Hinsdale Central – Shaw Local

NAPERVILLE – De nouveaux visages étaient le thème de l’équipe de football de Naperville Central vendredi soir.

Les Redhawks ont ouvert la saison avec plusieurs partants pour la première fois contre Hinsdale Central.

Le quart-arrière senior Chris McCormack faisait partie des débutants.

« Nous avons une attaque et une défense très jeunes, donc nous savions que nous serions certainement nerveux ce soir », a déclaré McCormack.

Bientôt, l’attaque des Redhawks a commencé à rouler et la défense a fait son travail solide habituel, tandis que les équipes spéciales ont intensifié avec un but sur le terrain clé et un touché.

McCormack a réussi un touché, le secondeur de deuxième année Gavin Wade a ajouté un touché sur un mauvais coup de botté de dégagement et la défense des Redhawks a joué solide pour déclencher une victoire 24-9 dans un match hors conférence à Naperville.

Hinsdale Central à Naperville Central Maverick Ohle (9) de Naperville Central célèbre un grand arrêt défensif lors d’un match de football entre Hinsdale Central à Naperville Central. 26 août 2022. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

McCormack a scellé la victoire avec une passe de touché de 32 verges à Christopher Bern avec 23 secondes à faire en temps réglementaire. Berne, lors de son premier match universitaire, a capté six passes pour 75 verges et un touché.

“Toute la semaine, nous avons eu d’excellents entraînements parce que l’équipe de scouts nous a aidés”, a déclaré Bern. «Ce (touché) était incroyable. C’était un match difficile, un peu stressant. Je tremblais quand je suis arrivé, mais mes coéquipiers m’ont vraiment aidé.

McCormack a montré un peu de moxie contre la défense coriace de Hinsdale Central, endurant des moments difficiles pour terminer avec une grosse seconde mi-temps. Il a complété 8 passes sur 9 en seconde période pour terminer 14 passes sur 20 pour 145 verges. Il a lancé une passe TD de 6 verges à Tyler Dodd pour prolonger l’avance à 17-3 avec 6:17 à faire au quatrième quart.

“Notre équipe de scouts en défense nous a donné une belle apparence à l’entraînement et nous a aidés à nous donner un livre ouvert”, a déclaré McCormack. “Nous nous sommes enfermés après la mi-temps et avons bien joué.”

Hinsdale Central à Naperville Central Billy Cernugel (18 ans) de Hinsdale Central se brouille pendant le match de football entre Hinsdale Central à Naperville Central. 26 août 2022. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Après que les deux équipes se soient contentées de buts sur le terrain après leur premier entraînement du match, la bataille des programmes de grande puissance s’est transformée en une affaire défensive. Wade, qui a également disputé son premier match universitaire, a ravi la foule débordante en récupérant un échappé sur un botté de dégagement errant dans la zone des buts pour le premier touché du match.

Wade a montré sa vitesse, devançant Ben Monahan de Hinsdale Central jusqu’au ballon perdu. Il a bondi sur le ballon dans la zone des buts pour donner à Naperville Central un avantage de 10-3 à 3:36 du deuxième quart. Wade a ajouté une déviation et enregistré un demi-sac pour faire des débuts fracassants.

“C’était incroyable, juste sur le moment, c’était fou”, a déclaré Wade à propos de son TD. «Mes coéquipiers m’ont mis dans cette position. J’étais plein de vitesse. Je savais que j’allais récupérer le ballon. »

Menée par deux sacs du joueur de ligne défensif vétéran Maverick Ohle, la défense de Naperville Central a terminé avec trois sacs pour aller avec une interception de Ryan Spickerman.

Les Red Devils, grâce à une attaque précipitée lors de leur avant-dernier entraînement, ont gâché la quête de Naperville Central pour tenir Hinsdale Central sans touché pour la deuxième année consécutive, lorsque Billy Cernugel a marqué sur un gardien de 4 verges avec 3:41 restant.

Les Red Devils (0-1) ont adopté une approche peu orthodoxe de leur attaque, faisant tourner Monahan et Cernugel plusieurs fois sur des drives, parfois deux ou trois fois dans le même drive. La rotation constante des quarts-arrières n’a pas perturbé la défense des Redhawks, car l’attaque de Hinsdale Central a été limitée à un peu moins de 100 verges d’attaque totale en première mi-temps.

Dans l’ensemble, Cernugel a passé pour 71 verges et a couru pour 66 verges, tandis que Monahan a terminé avec 46 verges par la passe et une interception et 33 verges au sol.

“Je pense que (Naperville Central) a exécuté à un niveau élevé de manière constante et nous ne l’avons pas fait”, a déclaré l’entraîneur de Hinsdale Central, Brian Griffin. «Nous n’avons pas exécuté de manière cohérente ou efficace, ce qui a rendu la nuit longue et frustrante. Mais c’est un groupe granuleux et dur. Nous manquons d’expérience sur des spots où nous devons nous améliorer. Ce groupe fonctionne, donc je suis convaincu qu’ils vont rebondir.