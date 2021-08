Le nouveau look de MS Dhoni impressionne Gulshan Grover.

Récemment, l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket, Mahendra Singh, a obtenu une coupe de cheveux géniale et cool du célèbre coiffeur Aalim Hakim. Réagissant au nouveau style de Dhoni, le « méchant » de Bollywood, Gulshan Grover, lui a demandé de n’accepter aucun rôle pour Don dans un film qui pourrait le laisser sans travail.

Gulshan a partagé un collage de photos où Dhoni peut être vu posant pour la caméra sous différents angles pour afficher sa coupe de cheveux. Une photo présente également Aalim. En partageant la publication, Grover a écrit une légende hilarante.

« Mahi frère @msdhoni Superbe look ! S’il vous plaît, n’acceptez aucun rôle de Don, ce sera un simple dhande par laat. Déjà 3 de mes frères les plus chers @duttsanjay @SunielVShetty @bindasbhidu font cela pour me sortir des affaires. Aalim @AalimHakim Badman vient pour vous @HanspalShano », a tweeté Gulshan.

Le tweet de Gulshan est devenu viral en un rien de temps et a recueilli 3,2K likes jusqu’à présent. Répondant au tweet de Gulshan, ses fans lui ont assuré qu’il n’y avait personne comme lui et que ses rôles resteront à jamais dans le cœur des gens. Regardons quelques tweets :

« Le méchant restera toujours un bon méchant. L’emblématique rrother Mahi est ici dans une ligue différente tous ensemble. Victoire pour tous », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a tweeté : « @GulshanGroverGG Sir, Aapki baraabari koi nahi kr sakta ! Jo Aapke joue le rôle de woh Amar he Aur jo @duttsanjay Sir @SunielVShetty Sir & @bindasbhidu Sir il inke alag rôles il jo superhit il @bindasbhidu jo Sir ka . bachpan se j’admire beaucoup Ammaa dekh tera munda bigda jaye.

« Votre Gulshan toujours spécial, personne ne peut vous remplacer », a tweeté un utilisateur.

Les fans ont même complimenté la nouvelle coiffure de Mahi. « Masssttt regardez @msdhoni », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Monsieur Grover. Merci 4 pour ce message. J’adore le style Maahi et Maahi. »

Côté travail, Gulshan Grover a été vu pour la dernière fois dans ‘Mumbai Saga’ et ‘Sadak 2’. On le verra bientôt dans Akshay Kumar et Katrina Kaif avec la vedette ‘Sooryavanshi’. Il a également « Indian 2 », « No Mean No » et « Mogul » dans le pipeline.