Le nouveau look de Love Is Blind Star Garrett a convaincu les fans qu’il est marié

Alors que Clay exprimait son hésitation à se marier en raison de sa propre vision de l’infidélité de son père, AD le rassura sur le fait qu’ils prévaudraient en tant que couple et que tout semblait bien aller entre les deux.

Mais une fois confronté à la tâche de dire oui pour toujours à l’autel, Clay a déclaré que je ne le faites pas au lieu de cela, disant à AD qu’il ne serait pas « responsable » de sa part de se marier sachant qu’il n’était pas prêt.

Signalez le choc.

« Je vais faire le travail pour vous », a-t-il déclaré à AD, « et nous traverserons cela ensemble. Je me fiche de ce que personne ne dit ; Je sais parfaitement que je ne suis pas prêt pour le mariage et que tu mérites le meilleur. Et si je ne suis pas prêt à te donner à 100 pour cent, je n’irai pas là-bas avec toi si je ne suis pas prêt… Je ne peux pas dire oui pour le moment.

C’est une révélation qui a poussé AD à déclarer en larmes que cette relation était une perte de son « putain de temps ».

Quant à Clay, il a également révélé que les liens financiers et émotionnels ont joué un grand rôle dans son départ. « Je me suis regardé dans le miroir et j’ai demandé : « Suis-je un mari ? » », a-t-il admis, « et la réponse a été non. Suis-je profondément amoureux ? La réponse était non.

Au cours des retrouvailles, Clay a exprimé qu’il avait fait une erreur et qu’il voulait sortir avec AD, mais elle a joué timidement si elle envisageait un jour de se remettre ensemble.

AD a avoué qu’elle avait eu quelques rendez-vous avec son partenaire Matthieu Duliba après le tournage enveloppé, mais ils ne sont pas ensemble.