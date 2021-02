On a tellement parlé la semaine dernière de la nouvelle Ligue des champions qu’un point clé a été négligé.

L’UEFA espérait parvenir à un accord au début de ce mois et cette échéance passera sans que les plus grands clubs européens ne parviennent à un accord sur les réformes à partir de 2024.

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui dirige l’Association des clubs européens (ECA), a confirmé que le modèle suisse avec plus de matchs était le format préféré.

Mais ce n’est pas le problème.

Ce qui reste à résoudre, c’est de savoir qui s’appropriera le concours.

L’UEFA se considère comme responsable, la CEA veut avoir son mot à dire, une plus grande part.

Ils pensent que l’UEFA devrait être des régulateurs, pas des partenaires commerciaux.

Les clubs ont subi d’énormes pertes financières à cause de la pandémie de Covid, Agnelli souligne que ce sont eux qui prennent les risques et qu’ils devraient donc recevoir une plus grande part du butin.