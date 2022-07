Le nouveau look d’Allu Arjun avec un cigare devient viral, les fans demandent “est-ce de Pushpa 2?”

Allu Arjun a mérité le titre de «star stylée» et il est considéré comme un pionnier du cinéma régional. Son swag, son charisme et ses mouvements de danse ont un culte parmi les masses. Après son dernier blockbuster Pushpa: The Rise, Allu’s est devenu une propriété «chaude» à l’échelle nationale. Le public garde un œil sur chacune de ses activités sociales.

Hier, Allu a posté une photo de lui, vêtu d’une veste en cuir, avec de larges lunettes noires et tenant un cigare. Le look lui-même fait écho au fait que la raison pour laquelle Allu est intitulée une “étoile élégante”. Arjun a partagé cette photo sur ses réseaux sociaux avec une légende d’avertissement statutaire, “Attention : Fumer un cigare est extrêmement nocif pour la santé.”

Voici le poste







Les fans de la star du DJ sont devenus fous de son nouveau message, et ils saluent son look comme n’importe quoi. “Aww … la façon dont vous vous souciez de la santé publique”, a affirmé un fan. Un autre utilisateur a affirmé, “IL EST NUISIBLE À MA SANTÉ OMG.” L’un de ses fans a écrit : “Ce cigare peut simplement s’allumer comme ça, il n’est pas nécessaire d’utiliser un briquet #impertinent.” Cependant, beaucoup de ses fans ont considéré ce look comme faisant partie de son film très attendu Pushpa 2 : The Rule. Un utilisateur a affirmé : “Fire hai… pushpa 2 nouveau look très très sympa.” Un autre utilisateur s’est exclamé “PUSHPA PART-2”. L’un des utilisateurs a demandé, “look Pushpa 2.”

Si vous avez vu Pushpa, alors vous savez que l’histoire de Pushparaj (Allu) se poursuivra dans son deuxième volet, Pushpa The Rule. Cependant, l’antagoniste de Pushpa, SP Bhawar Singh Shekhawat, alias Fahadh Faasil, a maintenant révélé qu’il y a de fortes chances que l’histoire de Pushpa continue après la deuxième partie. Oui, il pourrait y avoir un troisième volet de la série.

En s’adressant à The Cue Studio, Fahadh a révélé que le réalisateur Sukumar avait discuté du troisième épisode avec lui et a déclaré: “Quand Sukku (Sukumar) m’a raconté l’histoire pour la première fois, Pushpa n’était que dans un film, après la scène du poste de police et mon rôle en seconde période, puis c’est devenu deux parties. Récemment, quand il m’a parlé, il a dit qu’il était prêt pour Pushpa 3 parce qu’il avait assez de matériel pour le faire.