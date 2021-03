Sur une photo devenue virale, Dhoni peut être vue avec un pâté impeccable et vêtue de vêtements légers et moines. La photo a instantanément provoqué la surprise. Alors que certains se demandaient s’il ne s’agissait que d’un nouveau look, d’autres ont deviné que Dhoni était en fait devenu un moine. D’autres ont émis l’hypothèse que le nouveau look pourrait faire partie d’une publicité pour l’IPL 2021.

