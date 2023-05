Le nouveau look barbu de Salman Khan à Abu Dhabi étourdit les internautes, la photo devient virale

Salman Khan surprend ses fans et comment. L’acteur paraît plus jeune, jour après jour, et il vieillit à l’envers. Jeudi, l’acteur a laissé tomber une photo d’Abu Dhabi, et ses fans sont convaincus que Salman devient de plus en plus chaud chaque jour qui passe. Salman est actuellement à Dubaï pour l’IIFA 2023, et l’acteur a partagé une photo de lui.

Salman a donné une ambiance pimpante avec sa barbe d’ancre, sa chemise marron, son pantalon noir et ses lunettes assorties. Salman a partagé la photo sur son Instagram et a écrit : « IIFA Abu Dhabi #IIFA2023 @iifa. »

Voici le poste





Peu de temps après que Salman a partagé la photo, elle s’est répandue comme une traînée de poudre et les internautes sont devenus gaga de son nouveau look. Azma Fallah a écrit : « S’il vous plaît, arrêtez-le pour avoir rendu toutes les filles folles d’amour. » Un fan l’a appelé « Robert Downie Khan ». Un autre fan a écrit : « L’homme le plus beau et le plus séduisant de tous les temps ! Nazar naa lage !! Touchwood ! » Karanveer Mehra l’appelait « Salman Benjamin Button Khan ». Un internaute a écrit : « Ce look est juste incroyable ! Tu es trop chouette et beau, mon amour ! » Un autre internaute a écrit : « Salman khan ismein bhut duble lag rahe hai ». Un internaute a écrit : « Wallah @beingsalmankhan bhaijaan a l’air pimpant dans un nouveau style Beardo. »

Plus tôt dans la journée, l’acteur a été vu en train de faire un câlin chaleureux à son petit fan à l’aéroport, et les fans ne peuvent s’empêcher de féliciter l’acteur pour son geste réconfortant. Jeudi, Viral Bhayani s’est rendu sur son Instagram et a partagé la vidéo de Salman Khan au départ de l’aéroport de Mumbai. Ce qui a attiré l’attention des fans, c’est son geste réconfortant envers un petit fan. L’acteur a été vu s’arrêter pour serrer la main d’un jeune fan, cependant, le fan vient de le rencontrer pour un câlin et l’acteur de Dabangg l’a traité avec un câlin chaleureux et avait un grand sourire sur son visage. Shera, la garde du corps de l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a été vue debout derrière l’acteur et regardant l’enfant. Il a ensuite escorté Salman Khan à l’intérieur de l’aéroport.

Sur le front du travail, Salman a été vu pour la dernière fois à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Il sera ensuite vu dans le très attendu actioner, Tiger 3. Le film sortira à Diwali 2023.