Le nouveau logo Slipknot est un véritable désastre

Les fans de musique peuvent être farouchement protecteurs envers leurs groupes les plus appréciés, et comme l’équipe derrière le nouveau produit de Slipknot l’a récemment découvert à ses dépens, cela s’étend également à leur image de marque. Un ensemble de T-shirts en édition limitée présente une nouvelle version du « S » du mot-symbole du groupe de heavy metal – et les fans n’en sont pas contents.

Le produit, partagé via la page Instagram officielle de Slipknot, présente une version adaptée du logo tribal autonome « S » créé par le batteur original du groupe, Joey Jordison. Et comme l’original n’était pas cassé, personne ne peut vraiment comprendre pourquoi quelqu’un a décidé de le réparer. L’un des meilleurs logos de groupe de tous les temps, ce n’est pas le cas.

Le nouveau « S » est beaucoup plus allongé verticalement et présente des bords plus lisses, sans l’aspect barbelé et pointu de l’original. Bref, c’est une version quelque peu aseptisée du design original.

Un utilisateur d’Instagram déclare que le nouveau « S » « DOIT être une expérience sociale », tandis qu’un autre ajoute : « Ne changez PAS le design du S pour celui-là, s’il vous plaît. » Un autre le dit succinctement : « Tout cela ressemble à de mauvais bootlegs ». En effet, il est difficile de trouver un seul commentaire positif sur le nouveau design.

Le logo ‘S’ original (Crédit image : Slipknot)

Avec un peu de chance, il s’avérera qu’il s’agit simplement d’une conception unique pour cet ensemble particulier de produits. Soyons réalistes, contrairement au nouveau logo Coldplay, il est peu probable que celui-ci se retrouve sur un maillot de football.