Le nouveau logo de la RFEF est le dernier exemple d’un changement de marque impopulaire dans le monde du football. RFEF

La Fédération espagnole de football (RFEF) a dévoilé un tout nouveau logo cette semaine mais, comme c’est souvent le cas ces jours-ci, le changement ne s’est pas aussi bien déroulé en Espagne qu’ils auraient pu l’espérer.

L’ancien logo du RFEF, utilisé depuis 1988, était une explosion de couleurs chaotiques et de géométrie abstraite basée sur des œuvres du légendaire artiste catalan Joan Miro.

Cependant, dans une tentative de moderniser leur image de marque, la fédération a abandonné son logo Miro instantanément reconnaissable au profit d’un nouveau design si fade que vous vous demandez si cela faisait partie du brief créatif.

« Nous voulons une image puissante qui, je l’espère, nous accompagnera dans les succès futurs », a déclaré le président de RFEF, Luis Rubiales. «Notre marque devait avancer, avec élégance et simplicité, mais avec puissance.

« Nous voulons que ce soit une référence. Espérons que notre nouvelle marque nous accompagnera dans des succès plus importants. »

Composé de quatre lettres majuscules entourées d’un cercle, le nouveau logo RFEF a mis un an et demi à se développer. Selon Pablo Coppel, le directeur créatif qui a dirigé l’équipe de conception responsable, le résultat est une «architecture cohérente et ordonnée» avec laquelle la fédération peut se présenter et présenter sa marque à l’avenir.

Compte tenu de la nature décevante de la grande révélation, le nouveau logo RFEF ne s’est pas avéré être un succès immédiat auprès des fans de football, beaucoup l’appelant sur les réseaux sociaux. Certains voulaient simplement souligner que le changement était une dégradation de la note et ne se comparait pas bien à certains des principaux homologues européens de l’Espagne.

Le changement de logo RFEF (FA espagnole) pourrait être le pire de l’histoire. pic.twitter.com/nSOsHOpx6m – Joshua Jones (@joshuapsjones) 23 mars 2021

Ni evoca al futbol ni a España ni a nada. Una basura absoluta.

Comparemos … pic.twitter.com/09VUjRdse6 – Negan 🇪🇸 (@_sentido_comun) 23 mars 2021

D’autres étaient sûrs d’avoir vu le même dessin quelque part auparavant.

Estaba pensando a qué me recordaba el logo y ya me he acordado … Prácticamente misma R y misma E (y por tanto misma F). pic.twitter.com/ZUAdVJD5yx – Juanma Díaz-Pinés (@ pecchia22) 23 mars 2021

¡Mira han copiado a Uniqlo! Y recordemos que esto, como no, se hace con dinero público. pic.twitter.com/hBoFmSvkFE – Pablo C. Lorenzo (@PaulMarried) 23 mars 2021

Et certains étaient tout simplement méchants.

os presento al creador de este nuevo logo pic.twitter.com/fsWw46nCva – PABLO (@pablomorenofor) 23 mars 2021

Hola, yo he creado otro logo, a la altura de este. Le he añadido un balón Mikasa y una cara sonriente porque en España somos muy graciosos. Casi tanto como la broma de logo que habéis puesto pic.twitter.com/BvqO2NqYkp – Laura (@ LauraUDA1) 23 mars 2021

Pour être honnête, de nombreux clubs et organisations ont réussi à renommer ou à revitaliser leur image au fil des ans sans provoquer une fusion calamiteuse parmi leur propre fanbase. Bien sûr, il y a toujours des exceptions – des exceptions glorieuses et glorieuses.

Agnelli: « Ce nouveau logo est un symbole du mode de vie de la Juventus. » # 2beJUVENTUS pic.twitter.com/x5B3fapqGJ – JuventusFC (@juventusfcen) 16 janvier 2017

Le Bianconeri a bouleversé beaucoup de gens lorsqu’ils ont annoncé que leur célèbre ancien blason était retiré pour faire place à un nouveau design moderne en 2017, le président du club, Andrea Agnelli, expliquant à l’époque: «Nous avons passé un an à essayer de découvrir quels sont les nouveaux marchés veulent, mais aussi pour montrer un sentiment d’appartenance et de regarder vers l’avenir. » Les fans de la Juve en sont généralement venus à l’accepter, mais vous auriez toujours du mal à en trouver un qui préfère le « J » approuvé par le groupe de discussion à l’ancien bouclier classique du club.

Le Bayern Munich a déclaré avoir apporté 5 modifications à son badge de club avant la saison 2017/2018. Pouvez-vous repérer les changements? 🤷‍♀️ pic.twitter.com/mSFdXqfu60 – Bolarinwa Olajide (@iambolar) 17 juin 2017

Pour ne pas être en reste, le Bayern a soulevé plus que quelques sourcils perplexes lorsqu’il a dévoilé son tout nouveau logo avant la saison 2017-18. Les Bavarois ont annoncé qu’ils avaient apporté cinq changements radicaux à la conception de l’emblème de leur club, bien que ce soit certainement un défi pour la plupart des fans de les repérer tous. Mais, au cas où vous vous poseriez encore la question, les cinq changements sont les suivants: le bleu est un peu plus foncé, le rouge est un peu plus chaud, le « M » a été très légèrement altéré, le « C » est un peu plus court , et les losanges (les diamants au centre) ont été tournés de 5 degrés.

L’identité graphique du FC Girondins de Bordeaux évolue

▶ https://t.co/nRoCzkREqx pic.twitter.com/XiB8pUzT3S – FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 30 juin 2020

Le côté français de Bordeaux a lancé un nouveau blason de club pour la campagne 2020-2021 dans le but de «développer la marque FCGB». Alors que certaines équipes bricolent les couleurs et l’héraldique sur leurs badges, Bordeaux est allé changer le nom de son club. « Girondins de Bordeaux » a été simplifié et confié à « Bordeaux Girondins », ce qui a été fait avec l’intention spécifique de rendre la formation de Ligue 1 plus attrayante et accessible sur les marchés internationaux. Toujours un énorme succès sur les terrasses, ce genre de chose.

12:02 Leeds dévoile son nouveau blason. 13:02 La pétition pour empêcher le club de mettre en œuvre le badge «Leeds Salute» reçoit la 4 000e signature. pic.twitter.com/NZ3enNP7EG – Simon Peach (@SimonPeach) 24 janvier 2018

En 2018, Leeds a dévoilé des plans pour changer son badge de club – des plans qui se sont révélés si instantanément et spectaculairement impopulaires que l’idée a été abandonnée de force avant même d’avoir une chance de décoller. Le nouveau badge proposé a été proposé par le propriétaire de l’époque, Andrea Radrizzani, qui tenait à connecter les fans en mettant le « Leeds Salute » à l’honneur dans le kit de l’équipe.

Au milieu d’une flambée de moqueries généralisées sur les réseaux sociaux, une pétition a été lancée et a rapidement recueilli des milliers de signatures alors que les fans affluaient pour exprimer leur opposition à l’effroyable conception de Radrizzani. Heureusement, la pétition et les réactions violentes se sont combinées pour forcer le club à faire demi-tour et Leeds joue toujours dans un kit qui porte son bouclier classique « LUFC ».

Aston Villa a dépensé 80000 £ pour la refonte de son badge de club. De l’argent bien dépensé. pic.twitter.com/DMKoD36U4Z – Actualités Squawka (@SquawkaNews) 14 avril 2016

Villa a pris énormément de bâton en 2016 lorsqu’il est apparu qu’ils avaient payé 80000 £ à une entreprise de design pour reconcevoir leur badge de club. Fondamentalement, tout l’argent est allé sur le mot «Préparé» étant retiré de la crête – ce qui est quelque peu ironique étant donné que Villa a été reléguée de la Premier League à la fin de la saison, après avoir terminé en bas de la table.

BLUEBIRDS 1️⃣ – 0️⃣ DRAGONS#OnThisDay en 2015, le changement de marque rouge désastreux de Cardiff City a pris fin au milieu de la saison. Cette chemise de 2012/13 a marqué le coup d’envoi de l’ère extrêmement controversée (et éphémère) des Dragons. Une entrée digne du Hall of Shame? #DÉSHABILLER pic.twitter.com/6wG52dVwHZ – Nat. Musée du football (@FootballMuseum) 10 janvier 2020

Le changement de nom de tous les rebrands a vu les Bluebirds totalement transformés en « Red Dragons » au gré de leur propriétaire controversé, Vincent Tan. L’homme d’affaires chinois malais a estimé que la couleur rouge avait de la chance et a donc déraciné plus de 100 ans d’histoire afin de convertir son équipe, en remplaçant le Bluebird sur l’insigne par un grand dragon rouge. Le kit rouge a duré trois saisons avant que Tan ne cède finalement sous la pression et accepte de revenir aux couleurs et à l’écusson d’origine du club – le compromis étant qu’un petit dragon rouge s’ajoute à l’insigne de Cardiff sous le merle bleu rétabli.