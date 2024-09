Le nouveau logo du Paris Basketball est une amélioration lumineuse

Les logos sportifs ont tendance à être parmi les plus controversés, et le nouveau logo du Paris Basketball suit cette tendance. Certains s’attardent sur le design, suggérant que l’utilisation de la Tour Eiffel est un peu trop évidente (à l’opposé du logo controversé des Jeux olympiques de Paris 2024, donc).

Mais le nouveau logo a de la personnalité. Et c’est beaucoup plus évidemment lié à la ville de l’équipe.

L’ancien design (à gauche) et le nouveau logo du Paris Basketball (à droite) (Crédit image : Paris Basketball)

Le nouveau logo du Paris Basketball est l’œuvre du studio de graphisme parisien Tyrsa, et il a été coordonné par le Agence YARDqui travaille sur l’identité visuelle du club depuis sa création en 2018. Il remplace ce qui était une cocarde assez générique par du basket au centre. Maintenant, les lignes sur le ballon de basket représentent la forme de l’un des monuments les plus célèbres de la capitale française, la Tour Eiffel.

Certains ont suggéré que le recours à la Tour Eiffel était paresseux et évident, mais il existe de solides arguments en faveur d’une évidence dans la conception d’un logo. Depuis quand l’identité d’une marque est-elle une énigme qu’il faut résoudre ? La plupart des meilleurs logos ont un message simple et facilement reconnaissable (il y a toujours des exceptions comme le nouveau logo illisible de la créatrice de mode Katarzyna Konieczka).

Tyrsa a déclaré qu’ils ne voulaient pas utiliser la Tour Eiffel au début, mais qu’ils voulaient inclure le concept de lumière, à la fois en référence au surnom de Paris, la « Ville Lumière », mais aussi à la lumière des nouveaux talents sportifs éblouissant leurs adversaires. . Et Tyrsa s’est rendu compte que la « plus belle source de lumière de Paris » se trouve au sommet de la Tour. Le changement de marque comprend également une police sur mesure inspirée des polices classiques du basket-ball et du Parisian Specimen.

La nouvelle police de Paris Basketball était basée sur les polices classiques du basket-ball (Crédit image : Paris Basketball)

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été mitigées. « C’est bien, l’état d’esprit minimaliste a tué beaucoup de marques, c’est cool de voir une marque donner à son logo une identité au lieu d’être simplement fade comme le font toutes les autres grandes marques », a écrit une personne sur Instagram.

Pendant ce temps, certaines personnes semblent penser que cela ressemble au logo des LA Clippers, que je ne vois pas moi-même. Et certains semblent penser que le designer a mis les couleurs du drapeau français dans le mauvais ordre, le faisant ressembler à un dessin pour une équipe serbe ou russe (ce sont en fait les couleurs de l’équipe ainsi que celles du drapeau de Paris) .

