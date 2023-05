Le nouveau logiciel Samsung Galaxy Watch prend en charge un meilleur sommeil

Le géant sud-coréen de la technologie Samsung Electronics a présenté la dernière One UI 5 Watch avec une nouvelle fonctionnalité qui prend en charge un sommeil de qualité.

DE QUOI S’AGIT-IL

Le dernier logiciel des appareils Galaxy Watch propose trois nouvelles fonctionnalités liées au sommeil. Tout d’abord, l’interface utilisateur Sleep Insights présente le score de sommeil d’un utilisateur à partir du repos de la nuit précédente, ainsi que des mesures connexes, notamment les phases de sommeil, les heures de ronflement et le niveau d’oxygène dans le sang.

Deuxièmement, la fonction de coaching du sommeil aide les utilisateurs à suivre leurs habitudes de sommeil ; il utilise des données sur le sommeil d’une semaine et une enquête pour générer des informations sur huit types de sommeil.

Enfin, il passe aux capteurs infrarouges au lieu de la lumière LED verte pour aider à minimiser les distractions dues à la lumière pendant le sommeil. Cette fonctionnalité complète SmartThings et le mode veille de la Galaxy Watch qui se déclenchent instantanément une fois que l’utilisateur est détecté comme s’étant endormi. Le premier permet aux utilisateurs d’éteindre leurs appareils connectés et le second désactive les notifications et assombrit les écrans de téléphone portable et de montre de l’utilisateur.

Outre ces améliorations liées au sommeil sur la Galaxy Watch, Samsung a également publié la zone de fréquence cardiaque personnalisée, qui analyse les capacités physiques de l’utilisateur et définit des niveaux d’intensité d’entraînement optimaux, ainsi que des fonctionnalités SOS et de détection de chute mises à jour.

Sur la base d’un communiqué de presse, la montre One UI 5 devrait sortir plus tard cette année dans la prochaine série Galaxy Watch.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Samsung a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que la réalisation de ses objectifs de bien-être commençait par un sommeil de qualité. « Samsung s’engage à offrir une expérience de santé complète et à permettre aux utilisateurs d’atteindre leurs objectifs de bien-être. Maintenant plus que jamais, nous pensons que cela commence par une bonne nuit de sommeil », a déclaré Hon Pak, vice-président et responsable de la santé numérique chez Samsung Electronics.

En proposant les nouvelles fonctionnalités liées au sommeil sur la Galaxy Watch, Samsung a identifié trois éléments clés pour un meilleur sommeil : comprendre les habitudes de sommeil personnelles, développer des habitudes saines et établir un environnement propice au sommeil. One UI 5 Watch, dit-il, offre tous ces éléments.

APERÇU DU MARCHÉ

Dans toute l’Asie-Pacifique, il y a eu des innovations autour de la santé du sommeil qui visent à promouvoir un meilleur sommeil et à améliorer le diagnostic des troubles du sommeil.

La start-up de technologie de la santé Enerjoy à Hong Kong a ajouté il y a quelques années la détection du ronflement à son application mobile de suivi du sommeil ShutEye pour aider les utilisateurs à comprendre leurs habitudes de sommeil.

En Australie, des chercheurs de l’Université Monash ont développé l’application mobile SleepSync pour aider à personnaliser le cycle veille-sommeil des travailleurs postés dans les hôpitaux, en tenant compte de leurs calendriers professionnels et personnels et des enregistrements des heures de sommeil/éveil et de l’humeur.

Pendant ce temps, la startup sud-coréenne HoneyNaps a utilisé l’IA pour proposer SOMNUM, qui peut fournir automatiquement des lectures de polysomnographie, raccourcissant le temps de diagnostic des troubles du sommeil à moins de cinq minutes par rapport aux trois à quatre heures habituelles.

L’année dernière, la société australienne ResApp a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA des États-Unis pour son application mobile de dépistage de l’apnée du sommeil. SleepCheckRx. Destinée à être utilisée à la maison par des adultes, l’application dépiste les troubles du sommeil en analysant les sons respiratoires et les ronflements enregistrés via le téléphone mobile.