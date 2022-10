Le nouveau livre révélateur du prince Harry intitulé “Spare”, sortira en 2023

Commentez cette histoire Commentaire

Les mémoires du prince Harry ont enfin une date de sortie. Il sera publié le 10 janvier – presque exactement trois ans jour pour jour depuis que Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé leur intention de «prendre du recul» par rapport à leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale britannique, dans l’un des les bouleversements les plus médiatisés de l’institution depuis des décennies.

Le livre s’intitulera “Spare” – dans une référence possible au rôle de Harry grandissant en tant que troisième sur le trône, derrière son père, Charles, aujourd’hui roi Charles III, et son frère aîné, William, aujourd’hui prince de Galles.

Sur les réseaux sociaux, les observateurs se sont immédiatement concentrés sur le titre. “Le pouvoir et le pathétique d’un mot” a dit Peter Hunt, ancien correspondant royal de la BBC.

Le prince britannique Harry et Meghan vont renoncer à leurs titres d’altesse royale

En faisant cette annonce jeudi, l’éditeur Penguin Random House a présenté le livre comme une “publication historique” écrite avec “une honnêteté brute et sans faille”. Il a été décrit comme un “dire tout”.

Mais à la suite de la mort de la reine Elizabeth II et des signes d’un possible rapprochement entre Harry et la famille royale suite à leur séparation dramatique en 2020 et à son déménagement ultérieur aux États-Unis, des questions ont émergé quant à la révélation du contenu du livre sera vraiment .

Buckingham Palace a refusé de commenter par l’intermédiaire d’un porte-parole lorsqu’il a été contacté par le Washington Post.

Dans un site Web promotionnel lancé jeudi, la maison d’édition a déclaré que le livre sortira en 15 langues, dont le français, le polonais et le chinois, en plus de l’anglais. Il sera également publié sous forme de livre audio, lu par Harry lui-même.

L’annonce ne manquera pas de susciter des réactions mitigées au Royaume-Uni, où Harry, autrefois membre éminent de la famille royale, a attiré la colère d’une partie du public britannique pour sa rupture très médiatisée avec le palais de Buckingham et le superbe allégations que lui et sa femme Meghan ont portées contre la famille royale, en particulier celles contenues dans une interview l’année dernière avec Oprah Winfrey.

Parmi eux: que lorsque Meghan était enceinte de son premier enfant – un fils qu’elle et Harry ont nommé plus tard Archie Harrison Mountbatten-Windsor – un membre de la famille a suscité «des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance».

Depuis lors, Harry et Meghan ont signé des accords lucratifs avec des puissances médiatiques comme Netflix et Spotify depuis leur domicile à Santa Barbara, en Californie, révélant plus – mais, beaucoup soupçonnent, pas tous – sur leur temps en tant que membres de la famille royale et sur l’enfance de Harry. .

Meghan et Harry deviennent vos méga-célébrités américaines typiques

De tous ces projets, les mémoires de Harry ont suscité les spéculations les plus fébriles. Il a été annoncé pour la première fois en juillet 2021, avec une date de publication prévue de “fin 2022”. À l’époque, Harry a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait hâte de partager “un récit de première main de ma vie qui est exact et entièrement véridique” – une fouille possible dans les tabloïds britanniques, avec lesquels lui et Meghan se sont engagés dans une bataille juridique de plusieurs années. sur les allégations de violation de la vie privée, entre autres.

Meghan, duchesse de Sussex, remporte la victoire judiciaire dans une bataille contre la vie privée avec un tabloïd britannique

Mais la date de sortie a été repoussée à l’année prochaine après la mort de la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, à l’âge de 96 ans en septembre. Certains ont émis l’hypothèse que Harry devenait mal à l’aise avec les ramifications possibles du livre sur la famille royale.

Lors des funérailles de la reine, lui et Meghan ont projeté un front uni avec d’autres membres de la famille royale. Selon le Telegraph, la commentatrice royale Tina Brown a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle pensait que le livre ne « verrait pas le jour ».

Maintenant, il est clair que le livre ira de l’avant, mais l’annonce de son titre et de sa date de sortie ne manquera pas d’alimenter les spéculations quant à son contenu, peut-être pour le plus grand plaisir de son éditeur.