Le nouveau livre du photographe Jonathan Becker met en lumière des célébrités, des membres de la famille royale et des artistes

De loin, la soirée livre de Jonathan Becker mercredi soir ressemblait beaucoup aux portraits qu’il a capturés pendant plus de 50 ans – cinématographiques mais non scénarisés. Même après le crépuscule, amis, anciens collègues et autres sympathisants préféraient s’attarder sur le trottoir et le long de la rue verdoyante à l’extérieur du Waverly Inn, se baissant périodiquement à l’intérieur pour aller courir dans un bar.

En fait, ceux qui recherchaient le « Temps perdu : Jonathan Becker » publié par Phaidon devaient s’aventurer dans le « Garden Room », où les livres étaient empilés près d’une table recouverte dans un coin. Métaphoriquement, c’est exactement le type de chasse dans laquelle Becker avait fait carrière – en passant du faste et du glamour pour quelque chose de plus substantiel. Avant de devenir un photographe reconnu pour Vanity Fair, Vogue, le magazine W, Town & Country et Interview, il conduisait un taxi à New York. Selon son récit, « On fait pousser des antennes en conduisant un taxi ». (Becker a également pris des notes de ses impressions sur les passagers et entendu des conversations.)

Imaginez la surprise de Diana Vreeland après Becker, lorsqu’il a révélé après être arrivé pour prendre un portrait dans son appartement de Park Avenue qu’il l’avait récemment ramenée chez elle. La réponse de Vreeland ? «J’aime les gens qui travaillent.» Et comme Becker l’informe aux lecteurs dans son nouveau livre : « Elle ne plaisantait pas ».

Il a été à la hauteur de cela aussi. Alors qu’il travaillait en freelance pour WWD à New York à la fin des années 70, il participait à des soirées chics pendant les quarts de nuit pour attirer des invités notables. Et il est ensuite retourné à son taxi garé pour remettre le compteur en marche. Certaines de ces missions « ne l’ont jamais beaucoup intéressé », il a donc travaillé « directement et avec diligence ». Mais il ne les distinguait pas des portraits qu’il avait pris dans des contextes plus contrôlés.

Charles, prince de Galles et Camilla Parker-Bowles, Buckingham Palace, Londres, 2001. Photo de Jonathan Becker/avec l’aimable autorisation de Phaidon

Un lien avec l’éminent photographe parisien Brassaï lui confère un certain cachet au début de sa carrière. Après avoir acheté pour la première fois un appareil photo Rolleiflex alors qu’il était adolescent, Becker, autrefois capricieux, s’était inscrit à un cours d’été sur le surréalisme à l’Université de Harvard. Mais Becker a envoyé sa thèse sur Brassaï à son professeur avec six mois de retard et en anglais – au lieu du français comme il lui avait été attribué – le professeur ne savait pas pourquoi il l’avait dérangé et échoué. Mais il a également suggéré que Brassaï pourrait être intéressé et a fourni son adresse postale. Cela a ensuite conduit Becker à devenir un protégé de Brassaï à Paris.

Plus de 50 ans plus tard, Becker, avec l’aide de Mark Holborn, a compilé 200 photographies qui mettent à profit sa dextérité dans les domaines du portrait, des beaux-arts, des photos de fête et bien plus encore. Observateur social instinctif, la rétrospective de Lensman présente des membres de la famille royale, des célébrités, des artistes, des auteurs et d’autres personnes influentes à l’aise et au travail. Son ancien patron Graydon Carter, Tom Freston, Carey Lowell, Andrew Jarecki, Loren Stein, Claire Spaht, Ophelie Renouard, Bob Colacello, Aimée Bell, Edward Helmore et Wilbur Ross faisaient partie des invités qui ont participé à la soirée discrète de mercredi soir à le West Village.

Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, les actuels roi Charles et reine Camilla, Aung San Suu Kyi (assignée à résidence), Peter Beard, Arthur Miller, Melania Trump, Carla Bruni, Cindy Sherman, Jackie Kennedy, Andre Leon Talley, Edward Albee, Mick Jagger, Carolyn Bessette Kennedy, JFK Jr., David Bowie, Harvey Weinstein et Andy Warhol font partie des sujets mis en avant dans le livre. Les créateurs abondent également, notamment Carolina Herrera, Calvin Klein, Gloria Vanderbilt, Diane von Furstenberg et Pierre Cardin, entre autres. Quelques personnages moins connus sont également présentés, notamment son fils Sébastien, enfant, courant dans la basilique Saint-Pierre à Rome, et un autre de deux bouchers dont l’un tient une tête de cochon devant son ventre.

André Léon Talley sur le pont Alexandre III, Paris, 2013. Photo de Jonathan Becker/avec l’aimable autorisation de Phaidon

« Je suis portraitiste. C’est tout ce que je suis », a-t-il déclaré. « Je fais des photos de choses, mais elles ont toujours un rapport avec une personne d’une manière ou d’une autre. »

Quant à la façon dont il dépeint ses sujets tels qu’ils sont réellement par rapport à la façon dont ils veulent être vus, Becker a déclaré : « La façon dont les gens apparaissent est le résultat de la façon dont ils veulent être vus. Mais c’est la difficulté à laquelle je ne prête pas attention. Ce n’est pas mon problème. Cela commence simplement par la façon dont ils veulent être vus. C’est la réalité qui est vraiment intéressante.

Faisant référence à une récente conférence au Katonah Art Museum avec l’historien de l’art et conservateur Robert Storr, Becker a rappelé : « Rob a dit : ‘La plupart des gens regardent à l’extérieur. Jonathan voit à l’intérieur en regardant autour de lui.' »

Images tirées de son livre ou exposées dans une exposition au musée jusqu’au 26 janvier. Le titre fait référence à Marcel Proust, que Brassaï lisait « encore et encore », en raison de la fascination de Proust pour le pouvoir de la photographie et de son « intérêt obsessionnel pour obtenir des portraits photographiques de personnes qui lui étaient chères », a déclaré Becker, qui a partagé cette information avec Holborn.

La couverture de « Jonathan Becker : Lost Time ». Photo de Jonathan Becker/avec l’aimable autorisation de Phaidon

Comme son nom l’indique, la monographie rend Becker quelque peu sentimental et plus en phase avec le passage du temps. « Et chaque fois que je le regarde, je le vois différemment, parce que le temps passe entre les moments où vous le regardez », a déclaré Becker.

Maintenant que le livre, qui a duré 15 ans de préparation, est terminé, Becker va se rendre en Europe pour en faire la promotion. Le premier sera une conférence au V&A South Kensington, prévue le 4 novembre.

Gloria Vanderbilt Photo de Jonathan Becker/avec l’aimable autorisation de Phaidon

Une fois cette tournée internationale terminée et dépoussiérée, la question est de savoir ce qu’il fera au lieu de tourner pour des magazines. «C’était la grande perte pour moi. Je veux toujours travailler pour des magazines. J’adore les délais. J’aime la simplicité des missions et les limites de l’ensemble. je en direct pour ça. J’étais comme un singe se balançant d’une vigne à l’autre », a-t-il déclaré. «C’était génial. Et puis ça s’est arrêté.

Sebastian Becker traverse la basilique Saint-Pierre à Rome. Photo de Jonathan Becker/avec l’aimable autorisation de Phaidon

Le portrait privé est devenu un substitut partiel. Et il a déclaré que beaucoup de ses tirages se vendaient. «Mais ce n’est pas si intéressant. C’est du commerce.