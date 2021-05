Le nouveau livre du lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman parle de votre argent

Le psychologue et économiste lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman a publié un nouveau livre posant une question essentielle pour faire les bons appels aux marchés et à l’argent: pourquoi tout le monde prend-il de si mauvaises décisions et que pouvons-nous faire à ce sujet?

« Bruit » a été co-écrit avec Olivier Sibony, expert français en prise de décision, et Cass R. Sunstein, juriste et expert en économie comportementale. Kahneman est l’un des pères fondateurs de la science du comportement et auteur de l’ouvrage fondateur «Penser rapidement et lentement».

Ma critique du livre est ici:

Je me suis entretenu avec le Dr Brad Klontz, membre du CNBC Financial Wellness Council pour obtenir sa réaction à la thèse centrale de Kahneman, à savoir que les préjugés et le bruit (variabilité aléatoire de nos jugements) sont toujours présents dans nos vies, mais il y a façons dont nous pouvons améliorer nos capacités de jugement. Le Dr Klontz est CFP et psychologue et auteur de plusieurs livres, dont le plus récemment, « Money Mammoth » (Wiley, 2020).

CNBC: La thèse centrale du livre est que les gens – en particulier les professionnels comme les médecins, les juges et les conseillers financiers – portent souvent de très mauvais jugements. Les radiologues ne fournissent pas d’interprétations cohérentes des rayons X. Les juges ne fournissent pas de jugements cohérents. Les conseillers financiers sont trop confiants dans leurs conseils. Êtes-vous d’accord?

Klontz: Oui. Être un expert dans un domaine particulier peut rendre les préjugés plus difficiles à identifier, plus résistants au changement et entraîner des préjudices plus importants.

CNBC: Kahneman dit qu’il y a des problèmes de «biais», où les gens sont constamment pondérés vers un point de vue, comme un pèse-personne qui dépasse toujours de deux livres. Mais il met l’accent sur le «bruit» qu’il appelle «la variabilité aléatoire des jugements», où la prise de décision est aléatoire et incohérente. Pourquoi cela arrive-t-il?

Klontz: C’est en partie un problème que les gens ne reconnaissent pas la nature aléatoire de leur prise de décision. Mais il y a d’autres raisons. Bien que cela puisse se retourner contre nous, ironiquement, la variabilité des jugements a été l’une des clés de notre survie en tant qu’espèce. De nombreuses décisions ne sont pas en noir et blanc. À l’époque primitive et aujourd’hui, les gens pouvaient mourir d’un mauvais jugement, il y a donc un peu de sélection naturelle là-dedans.

Ce problème est bien connu dans le domaine de la psychologie. Par exemple, une erreur aléatoire existe dans toutes les tentatives de mesurer des choses, comme les traits de personnalité ou l’efficacité des médicaments ou des thérapies. Nous utilisons la méthode scientifique et l’analyse statistique pour essayer d’atténuer l’erreur aléatoire, mais c’est toujours une menace pour notre tentative de donner un sens à la vérité objective.

CNBC: Kahneman recommande plusieurs moyens de lutter contre les mauvaises décisions et le bruit. Il parle d ‘«hygiène de décision» ou de façons de porter des jugements plus cohérents. Cela a-t-il du sens?

Klontz: Oui. J’adore le concept de retarder l’intuition, de ne pas agir immédiatement sur votre instinct. L’ouverture d’esprit est associée au succès dans presque toutes les entreprises. Ne faites pas confiance à votre instinct. Dans mon dernier livre « Money Mammoth », j’ai beaucoup parlé du « cerveau tribal », quelle est la manière optimale de gérer la vie dans un groupe d’environ 150 personnes, et c’est ainsi que vivaient nos ancêtres. Cela aide à expliquer pourquoi nous devrions nous méfier de nos instincts en matière d’argent, car les mêmes instincts qui nous ont aidés à survivre et à prospérer en petits groupes avec une menace constante se retournent souvent contre nous dans notre vie financière moderne. En substance, quand il s’agit d’argent, nous sommes prêts à tout faire mal.