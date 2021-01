C’est leur empathie commune pour les chiens sans abri qui a déclenché une amitié improbable.

En 2014, Shantanu Naidu, un ingénieur en conception automobile au début de la vingtaine, a développé une innovation pour éviter que les voitures errantes locales ne soient écrasées par des voitures à grande vitesse. Ratan Tata, lui-même connu pour sa compassion pour les chiens errants, en a pris note. Impressionné, il a non seulement décidé d’investir dans l’entreprise, mais au fil des ans, il est devenu un mentor, un patron et un ami inattendu de Shantanu, inspirant de nouvelles entreprises et apprentissages.

« I Came Upon a Lighthouse » (HarperCollins) est un récit honnête et léger de ce lien inhabituel entre un millénaire et un octogénaire qui donne un aperçu d’une icône indienne bien-aimée dans une lumière chaude.

<< Une préoccupation commune pour le bien-être des chiens et des chats sans abri, affamés, maltraités et abandonnés nous a rapprochés Shantanu et moi. Lui et ses jeunes amis avaient lancé une petite start-up à Pune pour nourrir, soigner et trouver un logement. pour ces pauvres animaux », dit Tata dans une note du livre.

«Il a gagné la reconnaissance quand ils ont fabriqué des colliers réfléchissants, basés uniquement sur la passion et la gentillesse pour les animaux. Connaissant mon amour pour les chiens, il a écrit à mon bureau, sans même attendre de réponse. J’ai été impressionné par ce qu’ils avaient fait et la compassion de Shantanu et les élèves du collège l’avaient montré en investissant leur temps et leurs ressources personnels.

«J’ai décidé d’investir dans sa start-up, et ils ont reçu non seulement un soutien mais aussi des encouragements pour la développer grâce à un engagement personnel. J’ai également été impressionné par sa sincérité et lui ai proposé un emploi à la fin de ses études. Shantanu a accepté le poste. et m’a rejoint dans mon bureau.Il partage son temps entre m’assister dans nos activités philanthropiques, le développement des plans à long terme des Tata Trusts et l’aide aux investissements de démarrage.

«Il est devenu membre de la petite équipe qui est animée par leur désir d’aider les autres. Chaque jour a une leçon à tirer et chaque jour est celui de la satisfaction d’avoir apporté le bonheur à quelqu’un, ou la tristesse de ne pas avoir pu J’espère que Shantanu pourra être une lumière brillante de gentillesse qui continuera à être animée par une véritable bonne volonté, et je suis reconnaissant qu’il soit capable d’aider les autres du plus profond de son cœur », écrit Tata.

L’esprit de Naidu était très clair avant de commencer le livre.

«Je lui ai dit que lorsque j’écrivais un livre, j’écrirais sur une autre facette de lui et pas seulement sur des événements historiques ou des jalons commerciaux. J’écrirais sur nous et nos aventures ensemble, et comment je le voyais, les couleurs et les nuances de lui inconnues au monde, la vie au-delà du grand mur d’acier du «doyen industriel».

« Il a accepté. Il ne peut pas y avoir un livre qui capture tout … Alors vous faites votre truc, donnez votre point de vue », a déclaré Naidu.

À cette fin, a déclaré Naidu, l’idée derrière le livre « a toujours été celle de partager le privilège de connaître personnellement M. Tata avec la grande communauté de ses nombreux admirateurs qui ne le connaissent que par le biais de reportages. Il y a d’autres nuances de lui que cela. d’un humble homme d’affaires que j’ai essayé de mon mieux de capturer dans ce récit léger. Je voulais aussi montrer à quel point les amitiés intergénérationnelles peuvent être authentiques et saines. «

Pour résoudre un problème social croissant – et pour reconnaître comment cette histoire a commencé – tous les profits de l’auteur du livre seront reversés à Sparsh Trust, une organisation de protection des animaux, pour être utilisés pour les animaux en détresse et dans le besoin – que ce soit des oiseaux, bovins ou chiens et chats errants. «

Maharshi Kishor Dave, administrateur fondateur de Sparsh Trust, Mumbai, a déclaré: « Chez Sparsh, nous sommes honorés de recevoir ce don. Chaque roupie que nous recevrons sera utilisée pour aider des animaux et des oiseaux blessés, malades ou âgés, ce que nous sommes sûrs de gagner. la vente de chaque exemplaire beaucoup plus significatif et béni. «