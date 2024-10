Le nouveau livre de Melania Trump est vraiment mauvais, s’il est rempli : une critique

« Tout au long de ma vie, j’ai été témoin de nombreux événements extraordinaires et j’ai rencontré des personnes incroyables. » Mélanie Trump écrit dans sa note d’auteur à Mélaniepréparant ses lecteurs au récit rempli de platitudes à venir. C’est un cliché dans l’édition de décrire une réaction à un nouveau livre par la rapidité avec laquelle on le lit, le peu qu’on le lâche, mais c’est vrai que je lis Mélanie en quelques heures ininterrompues peu après sa sortie. C’était pour des raisons purement professionnelles, Skyhorse ayant refusé de fournir VF avec une copie de révision avancée. Malheureusement, je ne peux recommander à personne d’autre de faire de même.

Sur les 256 pages suivantes (si l’on compte l’encart photo, large en espace et en contenu), Trump détaille sa vie avec des mots – trop, diront certains, et pas tout à fait les bons –, même s’ils se concentrent autour de certains thèmes centraux : les querelles. , les acclamations et les chants, la maternité, sa capacité particulière à communiquer avec Donald Trump, bizarre truc avec dirigeants mondiauxet limousine.

Le livre contient en grande partie ce que l’on peut attendre d’un partenaire de Donald Trump. Il existe des représentations bancales des élections de 2020. (Elle pointe du doigt « les médias, les grandes technologies et l’État profond » et perpétue réclamations infondées d’« activité de vote suspecte ».) Elle jette quelques os au mouvement des épouses traditionnelles. (« Ma priorité était de garantir son bien-être, en m’occupant méticuleusement de tous les aspects de sa vie », écrit-elle à propos de son mariage précoce et, plus tard, « Ma carrière est passée au second plan par rapport au rôle le plus important de tous : être une mère dévouée. . »)

Elle consacre beaucoup d’encre à raconter les compliments que les gens lui ont fait. Suite à un Apparition du QVC« Les appelants complimentaient souvent mon style et mes bijoux : « C’est tellement agréable de vous parler. J’adore votre style ; J’adore vos bijoux. » Ailleurs, écrit-elle : « Les gens me posaient fréquemment des questions sur mon régime, s’émerveillant de la santé de ma peau. » Elle note qu’elle « a été heureuse d’entendre mon nom également acclamé, au milieu des clameurs » après avoir voté pour Donald Trump lors de l’élection de 2016. (Il y a tellement d’acclamations pour les Trump dans ce livre – tellement d’acclamations, de chants et d’applaudissements.)

Il n’est peut-être pas non plus surprenant que Trump, petite-fille d’un célèbre sélectionneur d’oignons slovène et, selon ses propres dires, possédant « une profonde appréciation pour les belles choses de la vie », se sente plus à l’aise dans ces régions brillantes. Son histoire d’origine regorge d’anecdotes d’enfance destinées à réfuter « l’image sombre et inexacte de mon éducation » dans sa Slovénie natale, à partir des « véhicules exquis » de son père—des Ford Mustang, des BMW allemandes, une Ford Cougar XR7, des « Mercedes-Benz de prestige, » une Citroén Maserati SM – à la « nounou privée », une alternative à la maternelle, qui préparait des gâteaux élaborés pour elle et sa sœur.

À propos de son arrivée à New York dans le cadre d’un contrat de mannequin, elle écrit que la limousine que ses nouveaux employeurs ont envoyée à l’aéroport « respirait l’élégance. J’ai ressenti immédiatement une sensation de confort et de facilité. La nuit où elle a rencontré Donald lors d’une soirée du Kit Kat Club, elle est arrivée dans une « limousine noire élégante ». Elle remarque les deux limousines qu’elle et Trump et Michelle et Barack Obama est montée le jour de l’inauguration et comprend une photo d’elle dans la limousine présidentielle, « The Beast ». Son enthousiasme pour la grande ville de New York est certes limité, s’étendant « des boutiques chics de Madison Avenue aux rues animées du quartier financier ». Elle s’attarde sur les descriptions de sa robe de mariée et de ses tenues d’inauguration. « Dans ma robe couture, j’ai dansé avec mon mari sur la mélodie intemporelle de l’emblématique ‘My Way’ de Frank Sinatra au Liberty Ball et au Freedom Ball. »

Mais au milieu des paillettes, le livre est mauvais.

Parfois, Trump a l’instinct narratif d’un chien dans une poissonnerie, suivant son nez d’une odeur excitante à l’autre, commençant des anecdotes pour ensuite les abandonner. Plus d’une fois, je me suis retrouvé à parcourir les pages Kindle en me demandant si un paragraphe avait disparu. Elle commence une section par : « C’était un samedi d’octobre, un week-end apparemment normal, lorsque mes souvenirs du 11 septembre sont revenus. » Aucun souvenir du 11 septembre n’a été abordé jusqu’à présent dans le récit, même si elle mentionne avoir vu les Twin Towers se dresser « fièrement contre l’horizon » à son arrivée à New York en 1998. L’anecdote suit Moseys d’abord à travers une explication de la différence entre les week-ends et les jours de semaine à la Maison Blanche, puis une scène dans laquelle son mari l’a invitée à la salle de situation lors d’une mission visant à tuer le militant de l’Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi. (Le président Trump lui-même a semblait confondre Hamza et Oussama Ben Laden avec al-Baghdadi.) Cela se termine par le souvenir de Trump de la remise d’une médaille au Malinois belge Conan, mais le lien avec le 11 septembre reste inexploré.

« Cela n’a pas été un processus facile », écrit-elle à propos de l’obtention de la citoyenneté américaine, refusant d’en dire davantage. Dans la description d’un voyage au Japon, elle mentionne qu’elle ne mange pas de poisson cru. Pourquoi pas? Je ne sais toujours pas. Dans un chapitre détaillant son expérience de la tentative d’assassinat de juillet dernier, elle écrit que « le samedi a été relativement calme à Bedminster. Barron faire du sport à l’extérieur. Je travaillais à terminer mon projet. Quel projet ? Je ne pourrais pas le dire. Les répétitions abondent : « Je pense que c’est très sexy pour une femme d’être enceinte », ai-je dit aux lecteurs de Vogueindiquant clairement que je pense qu’une femme enceinte est très attirante.

Elle attribue l’origine de la campagne Be Best au harcèlement sur Internet visant son fils Barron, qu’elle a qualifié de « non seulement cruel mais invasif », en particulier une vidéo de Barron qui Rosie O’Donnell postédans lequel elle lui demandait s’il était autiste. « Il n’y a rien de honteux dans l’autisme », écrit Melania, « mais Barron n’est pas autiste. »

C’est un récit triste, mais victime de la tendance de Melania à patiner sur des informations utiles en faveur du gazage de son mari. «J’avais l’impression qu’elle attaquait mon fils parce qu’elle n’aimait pas mon mari», écrit-elle à propos d’O’Donnell. « Tout a commencé lorsque Donald a tendu la main à Miss USA, en lui offrant le soutien dont elle avait désespérément besoin pour surmonter sa dépendance. Son puissant acte de gentillesse a non seulement changé sa vie, mais a également envoyé un message puissant : qu’avec compassion et compréhension, nous pouvons aider les autres à se sortir de leurs luttes.