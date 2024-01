Il y a dix ans, alors que l’éducatrice sexuelle Emily Nagoski faisait des recherches et écrivait son premier livre, « Come as You Are » – un best-seller explorant la science de la sexualité féminine – elle et son mari ont arrêté d’avoir des relations sexuelles.

Nagoski a commencé à apparaître partout, rassurant les femmes sur le fait que leur sexualité n’était pas un problème qui devait être résolu ou traité. Elle a parlé à l’auteur Glennon Doyle et à sa femme, la footballeuse Abby Wambach, de l’image corporelle et de la honte sur leur podcast. Elle a publié un manuel pour aider les femmes à mieux comprendre leur tempérament sexuel et leurs signaux sexuels. Son Conférences TED ont été visionnés des millions de fois.

Mais à la maison, elle et son mari, Rich Stevens – un dessinateur qu’elle a rencontré sur le site de rencontres OkCupid en 2011 – entraient et sortaient de périodes de sécheresse sexuelle de plusieurs mois résultant du stress au travail et de problèmes de santé. Lorsque j’ai parlé à Nagoski dans sa confortable maison d’Easthampton, dans le Massachusetts, à l’automne, puis à nouveau au téléphone en janvier, elle a refusé de donner des détails sur la durée de leurs sécheresses. (Elle ne voulait pas que les gens se comparent.) Mais elle n’a pas caché ce qu’ils lui faisaient ressentir.

« Stressé. Déprimé. Anxieux. Solitaire. Autocritique », a déclaré Nagoski, 46 ans. « Par exemple, comment puis-je être un « expert » – et je dis cela avec des citations lourdes et lourdes – et continuer à lutter de cette façon ?