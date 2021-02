Enseigner aux enfants le concept d’un bon et d’un mauvais contact est très important et surtout à un stade très précoce en ces temps dangereux. Les aider à comprendre ce que signifie le consentement est de la plus haute importance pour garantir leur sécurité. Et pour y contribuer, l’auteur Yamini Vijayan a écrit un livre pour les enfants âgés de 8 à 12 ans intitulé « Your Body Is Yours », La minute des nouvelles signalé.

La maison d’édition Pratham Books à Bengaluru a publié le livre de Vijayan et il est illustré par Aindri C. Le livre, qui cible les enfants âgés de 8 à 12 ans, parle de consentement, de contacts sûrs et dangereux et d’autonomie corporelle. Le livre aide les enfants à comprendre ces concepts très importants à travers des phrases simples et des illustrations.

Sur le site Web de Pratham Books, la description du livre se lit comme suit: « Votre corps est unique et il n’appartient qu’à vous. Apprenez à le connaître et à en prendre bien soin. Un livre qui vise à lancer des conversations ouvertes et saines. autour de notre corps et notre droit de dire non à quiconque ne respecte pas les frontières. «

Vijayan aurait dit à TNM que les défis rencontrés lors de la rédaction du livre étaient nombreux car elle devait trouver un moyen simple mais efficace de poser et d’aider les enfants à comprendre les questions et leurs réponses à toutes ces questions. Elle a opté pour une approche directe et directe car elle sentait que les enfants devaient être en mesure de ramasser au cas où quelque chose serait une violation de leur espace sécurisé et ainsi savoir comment lui dire non.

Outre les concepts de base des contacts sûrs et dangereux, le livre de Vijayan présente également l’idée de comprendre une image corporelle saine et une positivité corporelle en expliquant le consentement. De plus, en abordant les parties du corps par leurs noms réels, le livre vise à aider les enfants à savoir qu’il s’agit d’une conversation normale et saine et qu’il ne faut pas avoir honte d’aborder les parties du corps tout en en parlant.

Les filles dès leur plus jeune âge apprennent toujours à être obéissantes et Vijayan a essayé d’enseigner aux enfants qu’ils peuvent et doivent dire à quiconque, selon eux, pourrait essayer de négliger leurs limites, que ce soit un membre de la famille ou non.