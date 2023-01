Le nouveau livre de jeu libéral pour garder les républicains de la Chambre sur la défense

La nouvelle année n’aurait pas pu commencer plus mal pour les républicains de la Chambre : 11 tentatives infructueuses d’élire Kevin McCarthy comme président de la Chambre, des luttes intestines entre les rangs et les fichiers alors que les membres marginaux du parti tiennent le reste de la chambre en otage, et un caucus démocrate unifié qui est regarder les républicains se déchirer.

C’est exactement le récit qu’une coalition de groupes démocrates et libéraux veut cimenter dans l’esprit des électeurs américains pour les deux prochaines années. Ces groupes ont élaboré un nouveau plan pour mettre le Parti démocrate en infraction et utiliser les points de discussion et les priorités républicains contre eux. Cet effort comprend une approche «enquêter sur les enquêteurs»: attaquer la nouvelle direction du House GOP alors qu’elle lance des enquêtes sur l’administration Biden.

Se décrivant comme des collaborateurs dans une salle de guerre pour coordonner la messagerie, les sondages, les médias payés et gagnés, les rassemblements et l’organisation locale, les groupes incluent le nouveau projet d’intégrité du Congrès et une campagne d’activistes progressistes appelée Courage for America. Navigator, un groupe de recherche et de sondage progressiste, aide aux sondages d’opinion publique ; Common Defence, une organisation progressiste axée sur les vétérans; et une nouvelle équipe de recherche sur la réponse rapide et l’opposition appelée House Accountability War Room, lancée par Courage for America.

Toutes ces organisations se concentreront sur la création d’annonces d’attaque, de messages sur les réseaux sociaux, de campagnes de sensibilisation locales et de cascades occasionnelles, ce qui représenterait un peu un départ pour les démocrates au Congrès s’ils acceptaient les efforts extérieurs. Pendant la majeure partie du cycle 2022, le président Joe Biden et les candidats au Congrès plus modérés étaient moins enthousiastes à l’idée d’attaquer les républicains, optant plutôt pour des messages bipartites là où ils le pouvaient, alors même que les brandons progressistes appelaient à plus de confrontation avec le flanc droit du GOP. Cela a changé après l’été, et le ton plus combatif Peut être ici pour rester.

Les efforts visent également à empêcher une répétition des enquêtes de deux ans des républicains du Congrès sur Benghazi, qui ont nui à la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en révélant l’utilisation de son courrier électronique privé, en l’accusant d’avoir mal géré la réponse du département d’État à l’attaque terroriste et de divulguer de manière sélective des informations à partir de sources fermées. – porte témoignage.

Cependant, les démocrates ne veulent pas seulement éviter une autre enquête sur Benghazi. Ils en ont tiré des leçons et empruntent certaines des tactiques de messagerie du GOP avec des campagnes sur les réseaux sociaux, des recherches de l’opposition distribuées aux journalistes et un examen minutieux de leurs bailleurs de fonds, subordonnés et partisans. L’espoir est que les groupes libéraux contrebalanceront les groupes de réflexion conservateurs, les militants et les organisations qui ont préparé les républicains à utiliser leur pouvoir dans la majorité pour des enquêtes.

Comment les groupes progressistes prévoient de contrôler le récit

Bien que ces groupes n’opèrent pas tous sous la même organisation faîtière, ils partagent des objectifs similaires : définir le mode de fonctionnement du House GOP avant d’avoir le pouvoir de commencer leurs enquêtes, de faire avancer leur programme conservateur et de créer de nouvelles règles pour le Congrès. .

“L’un des principaux objectifs ici est d’aider à éduquer le peuple américain sur la façon dont cette Chambre est dirigée et contrôlée par les extrémistes du MAGA, ce qui devient de plus en plus clair alors que nous assistons à ce combat d’orateurs”, Zac Petkanas, un stratège démocrate de longue date qui a travaillé pour Les campagnes présidentielles d’Hillary Clinton et les campagnes sénatoriales de Harry Reid et dirigent la House Accountability War Room, m’ont dit.

Petkanas a déclaré que l’objectif de ces groupes est de “s’assurer qu’aucun des travaux de cette nouvelle maison ne passe inaperçu”. L’idée est de tendre un miroir aux priorités des républicains. “Donc, quand ils adopteront une loi”, a-t-il dit, “en faisant ce qu’ils ont dit qu’ils allaient faire, c’est-à-dire réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, augmenter le coût des médicaments sur ordonnance, adopter une interdiction nationale de l’avortement, nous allons faire sûr que les gens ne se contentent pas de l’ignorer ici à DC pour que les gens à la maison n’en entendent pas parler, nous allons tenir une lanterne à cela.

Les groupes se sont préparés à l’automne 2022, après qu’il ait semblé évident que malgré les candidats démocrates défiant les probabilités dans les districts et les États du champ de bataille, ils perdraient leur majorité à la Chambre par la plus mince des marges.

Par exemple, Common Defence, qui se concentre généralement sur la défense des politiques spécifiques aux vétérans, s’est associée à Courage for America, le réseau d’activistes progressistes, pour “commencer à se préparer dès la fin des élections en novembre pour ce qui allait inévitablement être ce shitshow républicain”. », m’a dit Naveed Shah, directeur politique de Common Defence et conseiller principal de Courage for America. “Common Defence et Courage for America travaillent pour s’assurer que nos élus entendent leurs électeurs, et ils doivent savoir qu’ils seront tenus responsables par nous.”

Cela inclut des conférences de presse, comme celle que les deux groupes ont donnée jeudi devant le bâtiment du Capitole pour appeler le House GOP à condamner la violence politique deux ans après l’attaque du Capitole du 6 janvier. Étaient présents quatre membres démocrates du Congrès, l’ancien officier de la police métropolitaine Michael Fanone et environ 40 anciens combattants. Et cela inclut d’affronter directement les membres républicains du Congrès soit par le biais de manifestations locales dans leurs districts (comme une à Long Island, New York, pour demander une enquête sur le représentant élu George Santos) ou sur la Colline et de filmer ces interactions pour les médias sociaux, comme des rencontres cette semaine avec des représentants élus Troie Nehls du Texas, Mike Carey et Bill Johnson de l’Ohio et Fanone livraison une pétition au bureau de la représentante élue de Géorgie, Marjorie Taylor Greene.

Ces confrontations montrent l’attitude différente de ces groupes extérieurs face au GOP ; par rapport aux groupes officiels du Parti démocrate, ces nouvelles organisations sont plus audacieuses pour garder les républicains sur leurs gardes sur Capitol Hill et ternir la réputation de ces futurs enquêteurs et courtiers en puissance.

Cette semaine, House Accountability War Room a également publié son premier document de recherche de l’opposition axé sur 39 législateurs actuels et entrants du GOP. Mettant en lumière des personnalités telles que Greene, Matt Gaetz de Floride, Andy Biggs d’Arizona et Scott Perry de Pennsylvanie, le “MAGA Guidebook” a été distribué dans les bureaux du Congrès, les stations de métro et dans le quartier de Capitol Hill.

Le projet d’intégrité du Congrès remanié, qui a mis en place des affiches et projeté une exposition près du Capitole pour exploiter l’élection chaotique du président du GOP, a renforcé le guide et l’effort pour lier la majorité républicaine de la Chambre à son flanc droit le plus éloigné, soulignant les efforts de McCarthy pour gagner la faveur des La représentante Marjorie Taylor Greene et le House Freedom Caucus qui bloquent jusqu’à présent la candidature de McCarthy.

Au-delà de cela, le Congressional Integrity Project prévoit de « s’engager dans d’autres activités rémunérées. Nous envisageons de placer des gens dans des districts clés à travers le pays parce que nous voulons avoir une discussion avec les électeurs des membres républicains dans les districts swing pour leur demander : “Est-ce ce sur quoi vous voulez que le Congrès se concentre ?”” Brad Woodhouse, un vétéran Stratège démocrate aidant à diriger le projet, m’a dit. “Nous allons dépenser de l’argent, nous allons développer notre organisation, nous allons descendre au niveau du district et nous allons être en attaque.”

Cette posture offensive serait une nouvelle stratégie pour les démocrates, en particulier dans le contexte des éventuelles enquêtes du Congrès que les républicains veulent mener sur l’administration Biden, m’a dit Woodhouse. “Quelqu’un pourrait regarder l’effort pour repousser les enquêtes contre le président Biden et son administration et les démocrates et les politiques démocratiques, ce serait défensif”, a-t-il dit, “mais nous ne le considérons pas de cette façon. Nous sommes en attaque. Il a ajouté que l’objectif est « de saper leur position politique. Nous allons leur faire payer un prix.

Et cela signifie élaborer un récit républicain anti-MAGA coordonné dans la presse et les médias sociaux, informer les partenaires à la Maison Blanche et dans les deux chambres du Congrès des sondages et des recherches sur l’opposition, et transmettre ces connaissances aux électeurs, dans le même esprit que les républicains. la dernière fois qu’ils avaient une majorité à la Chambre avec un président démocrate (comme les audiences de Benghazi) et avaient commencé à se préparer avec des groupes extérieurs à la fin de l’année dernière.

“Je tire beaucoup d’optimisme de la façon dont le message était unifié par les démocrates et le président mettant cette idéologie MAGA au premier plan, rendant les républicains responsables”, a déclaré Woodhouse. “Et ce n’est pas un concept difficile.”