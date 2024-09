Le nouveau livre de cuisine de Dolly Parton, « Good Lookin’ Cookin », montre ses valeurs envers « Dieu, la musique et la nourriture »

Dolly Parton et sa sœur cadette, Rachel Parton George, donnent aux fans un aperçu de ce que c’était que de grandir dans leur famille.

Lors d’une interview avec Toutes les recettes, Les sœurs ont expliqué que l’inspiration derrière « Good Lookin’ Cookin’ » s’est concentrée sur les trois valeurs fondamentales de leur famille : « Dieu, la musique et la nourriture ».

« Dieu, la musique et la nourriture étaient les trois choses les plus importantes dans notre famille », a déclaré Parton au média.

Le livre de recettes de style sudiste comprend des histoires familiales réconfortantes, comme ce qui rappelle à la légende de la musique country son chez-soi.

« Je pense que la maison a le goût de maman », a déclaré Parton. « Je pense que vous associez toujours ces souvenirs d’enfance à certains plats d’enfance que vous aimez et aux personnes qui vous les préparent. »

Elle a continué : « Je cuisine plus comme maman : une poignée de ceci, une poignée de cela. Rachel est également très créative, mais elle veut aussi s’assurer que ce sera bon, elle n’est pas aussi négligente que moi. »

L’auteure-compositrice-interprète de « Jolene » a expliqué que cuisiner et créer de la musique allaient toujours de pair pour elle.

« C’est juste être créatif, comme écrire une chanson », a déclaré Parton. « Certaines de mes meilleures chansons sont nées en cuisinant mes meilleurs plats, et vice versa. Plus j’écris bien, mieux je cuisine. »

Les plats spécifiques qui seront inclus dans le livre de cuisine des sœurs, dont la sortie est prévue mardi, sont : le Hot Wing Dip, le pain de viande préféré de la famille, la salade de chou aux multiples couleurs, le Light My Fire Banana Foster et le poulet frit et la sauce.

Lorsqu’on a demandé à Parton quelle chanson lui rappelait son Hot Wing Dip, elle a répondu « Jolene ».

« Oh, quelque chose d’épicé, comme notre trempette aux ailes de poulet épicées », a déclaré George. « Cette femme avait simplement faim de mon homme. Ce n’est pas dans le livre de cuisine, mais c’est dans la chanson », a expliqué Parton.

Sur le plan professionnel, Parton a beaucoup à faire. En juin, la star a annoncé qu’elle prévoyait de présenter « Hello, I’m Dolly » à Broadway. Elle écrit de nouvelles chansons pour accompagner certains de ses anciens succès et coécrit une histoire scénique inspirée de sa vie pour une comédie musicale qu’elle espère voir apparaître à Broadway en 2026.

« J’ai écrit de nombreuses chansons originales pour le spectacle et j’y ai également inclus toutes vos chansons préférées. Vous rirez, vous pleurerez, vous applaudirez, vous piétinerez, c’est vraiment un Grand Ol’ Opera. Jeu de mots et divertissement prévus », a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’époque.

Ce ne sera pas la première fois que la musique de Parton sera entendue à Broadway. Une version scénique de « 9 to 5 » a été créée en 2009 avec Stephanie J. Block, Megan Hilty et Allison Janney, et le spécial de Noël de 1993 « Candles, Snow & Mistletoe » contenait sa chanson « With Bells On ».

Parton a eu sa grande chance en 1967, lorsqu’elle a rejoint l’émission de variétés télévisée populaire « The Porter Wagoner Show ». Elle est depuis devenue un trésor national, jouant dans des films, écrivant des livres, remportant des Grammy Awards, devenant la première artiste country à être nommée Personnalité de l’année MusiCares et faisant don d’un million de dollars à la recherche sur le coronavirus.

Avec 52 nominations aux Grammy et 11 victoires, elle est la deuxième femme la plus nominée au monde. L’histoire des Grammy juste derrière Beyoncé, qui compte 79 nominations et 24 victoires. L’icône country a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award il y a dix ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.