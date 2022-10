Le nouveau livre de Christian Pulisic, ce qu’on a appris sur Tuchel, la santé mentale et plus

Christian Pulisic a écrit un livre. Dans sa marche sans fin pour vous faire sentir encore plus mal à propos de toutes les choses que vous n’avez jamais accomplies à l’âge de 24 ans, vous pouvez ajouter “auteur publié” à la liste. Sorte de.

“Pulisic: My Journey So Far” est en effet un livre plein de mots de Pulisic, mais il s’agit bien plus d’une longue interview qu’autre chose. Officiellement crédité comme “Christian Pulisic-Conversations avec Daniel Melamud”, le livre est construit de plusieurs conversations entre les deux, entrecoupées d’un trésor d’images allant des photos de bébé de Pulisic aux images fixes modernes de lui jouant pour les États-Unis et Chelsea.

De nombreux fans de l’USMNT suivent la carrière de Pulisic depuis un certain temps maintenant, mais le livre tire le rideau sur son développement et ses jeunes années, ainsi que sur certains triomphes et tribulations plus récents. Heureusement, nous avons obtenu une copie avancée pour le nouveau livre et avons glané quelques nouvelles informations sur la star américaine.

Pulisic a un faible pour la ville de Detroit

On a beaucoup parlé de la ville natale de Pulisic, Hershey, en Pennsylvanie, ainsi que de l’année qu’il a passée en Angleterre dans son enfance et de la façon dont cela l’a aidé à tomber encore plus amoureux du jeu. Moins a été mentionné sur le temps de Pulisic à Detroit, où Pulisic a passé du temps lorsque son père, Mark, était entraîneur-chef du Detroit Ignition dans la Major Indoor Soccer League.

Pulisic a mentionné Detroit, Londres et la Floride comme des endroits qui ont marqué sa carrière de footballeur. Kelley Pulisic

“Je me suis fait des amis très sympas et j’ai fini par aimer le Michigan”, déclare Pulisic dans son livre en parlant du retour de l’Angleterre aux États-Unis. Alors qu’il fréquentait l’école et jouait au ballon de son club avec Michigan Rush, Pulisic a réussi à participer de temps en temps à certaines séances d’entraînement d’Ignition, où certains joueurs et son père frappaient le ballon avec lui.

Tout au long du livre, il est clair que le père de Pulisic a eu un impact sur son jeu. Pulisic mentionne la fréquence à laquelle il travaillait sur la pratique de différents mouvements et son toucher des deux pieds, s’efforçant de devenir le joueur le plus à deux pieds possible. Entre la formation, les voyages, le travail d’agent de son père et son excellent mulet qu’il portait en jouant professionnellement pour le Harrisburg Heat, il est impossible d’ignorer le rôle de Mark Pulisic dans l’histoire de Christian.

Pulisic porte partout les traces de sa carrière de jeune

De nombreux coéquipiers de jeunes de Pulisic aux États-Unis ont également réussi à laisser une empreinte sur l’équipe nationale senior. Tyler Adams, Weston McKennie et Haji Wright ont tous joué avec des équipes nationales de jeunes américains en même temps que Pulisic. Mais Pulisic mentionne de nombreux autres amis proches de ses équipes de jeunes dans l’ancien programme américain pour les jeunes à Bradenton, en Floride, avec lesquels il reste toujours proche.

Il a également un tatouage d’un souvenir particulièrement spécial de l’équipe de jeunes: le dernier match de la vitrine internationale Nike U-17 2013, une victoire 4-1 des États-Unis sur le Brésil dans laquelle Pulisic a joué. “C’était le match où j’ai senti que je pouvais jouer au plus haut niveau”, note Pulisic. “Je voulais devenir professionnel, je voulais éventuellement déménager en Europe, c’était tout mon plan. Ce jour-là a donc été un jour énorme qui a changé ma vie.”

Qu’il s’agisse de prendre de l’encre ou de s’assurer d’avoir des amis Facetime de ses jours d’académie comme Danny Barbir et Nick Taitague sur le terrain après avoir remporté la Ligue des champions, il est clair que les gens et le jeu de la jeunesse USMNT ont tous laissé une impression sur Pulisic.

Pulisic parle ouvertement de ses luttes contre la dépression

Pulisic révèle également certains de ses propres problèmes de santé mentale dans le nouveau livre, qui ont fusionné à peu près au même moment où l’ancien manager de Chelsea, Frank Lampard, a été retiré du club et remplacé par Thomas Tuchel, également ancien de Chelsea.

“Je luttais contre la dépression, et ce fut une période très difficile qui m’a probablement vu toucher le fond”, a déclaré Pulisic. Il parle également d’avoir consulté un thérapeute et du fait que le soutien de sa famille et de ses amis pour parler de ses difficultés lui a été vital pour mieux gérer sa dépression.

C’était peut-être une ironie cruelle que Pulisic ait également mentionné que c’était aussi le moment où il sentait que Lampard avait enfin commencé à lui faire pleinement confiance en tant que joueur de Chelsea, et qu’il avait immédiatement besoin de changer de vitesse vers un nouveau (ancien) manager en Thomas Tuchel. La manière ouverte dont Pulisic parle de sa propre santé mentale est cependant louable et ne fait que normaliser davantage la discussion sur la santé mentale des athlètes professionnels.

Dans son livre, Pulisic parle de santé mentale, de sa relation avec les entraîneurs de Chelsea et plus encore. Kelley Pulisic

Pulisic se confie sur sa relation avec Tuchel

L’un des premiers extraits du livre de Pulisic a été son discours sur la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, dans lequel il affirme que Tuchel lui avait dit qu’il commencerait, pour ensuite revenir en arrière et lancer Kai Havertz à sa place. Pulisic a déclaré qu’il était “abasourdi et déçu” par la décision de Tuchel de ne pas le titulariser. “Ce qui s’est passé avant ce match a été extrêmement décevant pour moi”, déclare Tuchel dans le livre. La citation a balayé une partie considérable du Twitter du football américain comme confirmation que la relation entre Pulisic et Tuchel s’était définitivement détériorée au fil du temps.

Le livre de Pulisic en révèle un peu plus sur la relation entre lui et Tuchel. “Je dirais qu’il est très intense”, déclare Pulisic à propos du style de gestion de Tuchel. “Il veut les choses d’une certaine manière, et il vous fera savoir si ce n’est pas le cas.” Pulisic a ensuite crédité Tuchel pour son sens tactique et ses compétences dans l’organisation de l’équipe.

L’éléphant dans la pièce, bien sûr, c’est que toutes les conversations qui composent le livre de Pulisic ont eu lieu alors que Tuchel était encore le manager de Chelsea, et Pulisic était toujours l’un de ses joueurs. En tant que tel, la critique ouverte ne semble jamais être le ton ici. Les commentaires sur le match du Real Madrid et le style de gestion de Tuchel semblent révéler les fissures qui s’étaient formées dans la relation entre un joueur et un entraîneur, dont le temps ensemble s’étendait sur plusieurs clubs et plusieurs années.

Le livre est toujours une collection de déclarations de Pulisic, qui ont été notoirement gardées au cours de sa carrière. Mais il y a encore de petits aperçus du joueur derrière les interviews minutieuses et les publications Instagram à trouver ici.