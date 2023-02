Le nouveau leader néo-zélandais Hipkins supprime de nombreux plans controversés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nouveau Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré mercredi qu’il supprimait ou retardait bon nombre des plans politiques les plus controversés de son gouvernement alors qu’il cherchait à se recentrer sur des priorités telles que la hausse du coût de la vie.

Hipkins, qui a prêté serment il y a deux semaines après la démission choc de Jacinda Ardern, a déclaré que son gouvernement avait essayé d’en faire trop, trop vite.

Parmi les plans qu’il a abandonnés ou retardés, il y a une législation qui aurait interdit les discours de haine contre les groupes religieux à la suite de la fusillade meurtrière de la mosquée de 2019, un plan de fusion des radiodiffuseurs et radiodiffuseurs publics du pays, un nouveau régime d’assurance pour aider les licenciés les travailleurs et un mandat pour les fournisseurs de carburant d’augmenter leur utilisation de biocarburants et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Il s’agit de la première et de la plus importante série de décisions que nous prenons pour recentrer le programme du gouvernement », a déclaré Hipkins. « Ils nous permettront de réorienter notre concentration, notre temps, notre énergie et nos ressources vers les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les Néo-Zélandais en ce moment. Ce ne seront pas les derniers changements de politique que nous apporterons.

Parmi les critiques des plans, il y avait le fait que le projet de loi sur le discours de haine aurait empiété sur la liberté d’expression, la fusion de la radiodiffusion était inutile, le régime d’assurance aurait été coûteux pour les employeurs et les travailleurs et le mandat sur le carburant aurait augmenté le coût du gaz.

Hipkins a déclaré que le gouvernement continuait d’examiner attentivement d’autres plans controversés, notamment le gouvernement prenant davantage de contrôle sur les infrastructures hydrauliques, la construction de liaisons ferroviaires légères à Auckland et la taxation des émissions de gaz à effet de serre des animaux de ferme.

Hipkins a également annoncé une augmentation de 7% du salaire minimum, à 22,70 dollars néo-zélandais (14,40 dollars) de l’heure.

Hipkins fait face à des élections générales dans un peu plus de huit mois. Après qu’Ardern ait remporté les dernières élections dans un glissement de terrain, sa popularité s’est estompée et les sondages d’opinion ont placé son Parti travailliste derrière son principal rival conservateur, le Parti national. Les sondages indiquent que le Parti travailliste a reçu un premier coup de pouce depuis que Hipkins a pris les rênes.

Avant de démissionner, Ardern avait déclaré qu’elle prévoyait cette année de recentrer certaines des priorités du gouvernement.

Mais la nature radicale de la réinitialisation par Hipkins a pris certains observateurs par surprise. Hipkins a déclaré que les changements pourraient faire économiser des centaines de millions de dollars. Il a déclaré que bon nombre des plans restaient de bonnes idées, mais que le moment n’était pas venu de les mettre en œuvre.

Les groupes de contribuables ont applaudi les mesures, tandis que les écologistes ont déclaré que le pays risquait de s’éloigner de son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le chef de l’opposition, Christopher Luxon, a déclaré que le gouvernement mettait simplement bon nombre de ses plans en attente pour un autre jour.

“Ils sont toujours obsédés par des projets idéologiques pour animaux de compagnie, ils n’ont toujours pas de plan pour réduire le coût de la vie et ils sont toujours accros aux dépenses inutiles”, a déclaré Luxon.