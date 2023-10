Publié





30 octobre 2023











par



Tim Thornton





Butch Kendrick prépare le laboratoire Industrie 4.0 de l’Institut d’enseignement avancé et de recherche pour une ouverture en décembre. Photo de Hannah King



Butch Kendrick a déjà travaillé dans une usine fabriquant des composants de valises en contreplaqué. Chaque fois qu’il faisait passer une bande de contreplaqué dans une raboteuse, il entendait un gémissement fort et strident. «J’entendais ce bruit dans ma tête jusqu’à ce que je m’endorme», dit Kendrick. « Et je ne l’ai jamais oublié. Si je peux faire quelque chose pour améliorer leur vie et leur offrir un meilleur travail, je veux le faire pour tous ceux qui travaillent dans le secteur manufacturier.

Aujourd’hui directeur de la fabrication numérique au Center for Manufacturing Advancement de l’Institute for Advanced Learning and Research à Danville, Kendrick pense que le nouveau laboratoire Industrie 4.0 de l’IALR fera exactement cela.

« Industrie 4.0 » fait référence à la quatrième révolution industrielle, marquée par une fabrication de pointe et d’autres avancées technologiques en matière d’automatisation, d’analyse, de robotique et de connectivité. Le laboratoire vise à démontrer les concepts de l’Industrie 4.0, tels que la façon dont les robots et les machines de fabrication peuvent accomplir des tâches sans intervention humaine.

Les robots transportent le matériau vers les machines qui effectuent une tâche, puis transportent la pièce vers les stations suivantes du processus de fabrication, communiquant sans fil d’une manière que Kendrick appelle « automagique ». Le laboratoire de 1,6 million de dollars et d’une superficie de 2 500 pieds carrés devrait être entièrement fonctionnel à la mi-décembre, dit Kendrick, ajoutant toutefois que « si nous sommes fidèles à nos armes, nous n’aurons jamais fini ». À mesure que la technologie évolue, le laboratoire doit évoluer également, dit-il.

Le laboratoire montrera aux fabricants « comment automatiser leurs processus de manière stratégique pour, à terme, optimiser leur production ». selon le directeur des opérations de l’IALR pour l’avancement de la fabrication, Tim Robertson.

Étant donné que le système collecte des données au fur et à mesure de son fonctionnement, il fournira la matière première pour une optimisation encore plus poussée et aidera les gens à interpréter ces données. “Il faut intégrer une certaine intelligence au processus afin de l’analyser pour le mettre sous une forme plus utilisable”, explique Kendrick, “afin que les humains puissent comprendre ce qu’ils regardent, en gros.”

Le laboratoire préparera également les gens à travailler avec la technologie et les concepts de l’Industrie 4.0. « Nous savons que l’un des plus grands défis liés au déploiement de ces nouveaux processus et de l’automatisation dans l’Industrie 4.0 est simplement d’avoir des personnes qui y ont été exposées et qui peuvent y contribuer de manière significative », déclare Robertson.

“Une chose est sûre”, dit Kendrick. « Cela va éliminer le type de travail monotone que les gens effectuaient auparavant.