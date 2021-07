Le nouveau kit extérieur de Tottenham pour la saison 2021-22 est à tomber par terre !

Nike

Tottenham Hotspur a sorti son nouveau kit extérieur pour la saison 2021-22 et il est juste de dire que même si le maillot a fortement divisé les opinions, tout le monde a une opinion à ce sujet.

Lorsque les Spurs ont publié le design simpliste du kit pour la maison de la saison prochaine en mai, le t-shirt tout blanc a reçu un accueil mitigé car le look « classique » d’une personne était le « ultra fade » d’une autre.

Comme pour rétablir l’équilibre, le club du nord de Londres et les fabricants Nike ont fait en sorte que la bande d’accompagnement à l’extérieur ne puisse pas être plus différente.

😍 Un vrai 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 à la maison.

ᴜɴʀᴇᴘᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ sur la route. pic.twitter.com/kEPtqbABIQ – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 juillet 2021

La chemise présente une base sombre inondée d’un motif de nébuleuses cosmiques tourbillonnantes de couleur psychédélique, placée quelque part entre des images d’espace lointain et une pochette d’album « Grateful Dead ».

Le blason du club et les logos des sponsors resplendissent dans un « Venom Green » discordant qui les distingue du motif métagalactique.

Nike

Heureusement, les shorts et les chaussettes qui complètent le kit extérieur sont noirs. Mais, malgré cette concession créative, le kit est sûrement l’un des plus distinctifs et révolutionnaires que la Premier League ait jamais vus.

L’imprimé troublant la rétine est, selon les fabricants, délibérément « expressif » et conçu pour représenter la créativité collective des artistes et des « esprits locaux » dans l’un des quartiers les plus diversifiés de Londres – bien qu’aucune autre information ne soit offerte.

Nike

Comme vous pouvez vous y attendre, le maillot a été accueilli avec divers niveaux de choc et d’admiration sur les réseaux sociaux, avec une invitation des Spurs pour que leurs followers le décrivent en un mot obtenir des réponses de tout le spectre de l’approbation.

Marmite pic.twitter.com/wv9GuVlWlZ — Tout semble un peu trivial maintenant 💙 (@MattyFrench82) 22 juillet 2021

Répugnant – Trevor Lloyd (@Trevorlloyd92) 22 juillet 2021

Ravey – Amy Lauren (@djamylauren) 22 juillet 2021

Inutile – Le spectacle des Spurs (@spursshow) 22 juillet 2021

Aurait dû – Specsavers (@Specsavers) 22 juillet 2021

Certains fans ont passé la tête au-dessus du parapet pour exprimer leur admiration — à contrecœur ou autrement — pour l’effort inhabituel.

Je sais que la moitié des Spurs Twitter déteste ça, mais cela pourrait être dans mon top 3 des chemises à l’extérieur que nous avons eues. L’amour! 🪐💥🖤 https://t.co/BCliGxhGH5 – Charlie Parrish (@charlieparrish) 22 juillet 2021

Le nouveau kit Spurs away est quelque chose à voir. Il ressemble légitimement à ce skin Samsung Galaxy Fortnite (mais je ne le déteste pas). pic.twitter.com/OO2DvzUcDl – Matt Brian (@m4tt) 22 juillet 2021

Je ne sais pas si c’était l’intention, mais le nouveau kit Spurs away m’a immédiatement fait penser à un trou noir dans une galaxie lointaine. Peut-être un symbole approprié pour la vie de fan de football. pic.twitter.com/XksG2il7kQ – Chris Slegg (@ChrisSlegg) 22 juillet 2021

Les Spurs ont confié les tâches de mannequins aux stars des équipes masculines et féminines, notamment Son Heung-Min, Davinson Sanchez et Ashleigh Neville.

Cependant, bien qu’elle ait été au centre de la campagne de lancement du kit à domicile il y a deux mois, la star Harry Kane n’est présente dans aucun des clichés publicitaires du kit à l’extérieur.

Cela peut être une légère inquiétude pour certains supporters des Spurs, car des sources ont déclaré à ESPN que le capitaine anglais avait informé le club de son désir de partir et que les champions de Premier League Manchester City préparent une offre de 100 millions de livres sterling pour le signer cet été.

Cependant, l’absence de Kane est plus probablement le résultat de son implication internationale à l’Euro 2020 et de sa pause estivale retardée qui a suivi.