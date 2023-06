Le nouveau kit extérieur de Manchester United est définitivement différent

Les fuites du kit extérieur 2023/24 de Manchester United font sensation, car le design est tout à fait un départ pour le club légendaire.

Le nouveau maillot a une base vert foncé, qui en dehors des gardiens de but, est un choix de couleur historiquement très rare pour les Red Devils. Bien sûr, l’un des choix de kit d’origine du club était le vert vif et le jaune, comme Newton Heath, mais même pour les deuxième et troisième choix de kit, le vert est rare.

À première vue, vous pourriez être pardonné si vous pensiez qu’il s’agissait d’un kit Fluminense.

Tenue Man United Away 2023/24

Sur certaines photos fuites, on a du mal à discerner la nuance de vert au point qu’elle paraît presque noire, évoquant Newcastle avec les rayures blanches.

En parlant de rayures, chacune des rayures blanches qui ornent le devant et les manches comporte une fine rayure marron à l’intérieur.

L’insigne du club, le logo Adidas et les rayures sur les épaules, le col et un logo de sponsor Team Viewer mis à jour sont tous rendus en blanc.

Le logo Team Viewer est, apparemment, sujet à changement. Nous pourrions donc voir une entreprise différente dans la case verte sur le devant du maillot au début de la nouvelle saison de Premier League.

Examen du kit Man United Away 2023/24

Palette de couleurs inhabituelle mise à part, c’est une belle chemise. Il ne ressemble à presque rien de ce que nous avons vu en Premier League, donc United se démarquera certainement en le portant. Certainement plus distinctif que le blanc ou le bleu de base, qui sont des choix plus traditionnels pour Manchester United.

Le choix du vert foncé le distingue du célèbre rouge primaire, mais ce n’est pas non plus un premier choix de couleur courant parmi les clubs anglais. Et la double bande blanche/rouge est superbe.

Malheureusement, aucun mot encore sur le short ou les chaussettes qui iront avec le nouveau haut. Mais le blanc et le vert sembleraient des choix probables.

Note : A

Est-ce trop loin d’un départ pour United? Ou juste le bon genre de différent? Frappez les commentaires ci-dessous avec votre prise.