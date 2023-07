Le nouveau kit extérieur de Liverpool est sorti – et c’est une refonte d’un classique avec une légende dans la séance photo

Le nouveau kit extérieur de Liverpool est sorti, avec l’aide d’un ami célèbre.

Avec le top domicile publié vers la fin de la saison dernière, les fuites pour celui-ci existent depuis longtemps. Nous sommes également toujours en faveur du vert sur un maillot de Liverpool : la beauté vert foncé de la saison dernière a été un moment fort en Premier League.

Alors qu’en pensez-vous : l’un des meilleurs kits de Premier League de la saison ? L’un des meilleurs kits de football de quiconque en Europe, même ?

Le nouveau kit extérieur de Liverpool est une version moderne de l’un des plus grands succès des Merseysiders

Celui-ci est directement influencé par un classique des années 1990, l’effort vert et blanc en quartiers que les Reds portaient lors de la malheureuse défaite finale de la FA Cup contre Manchester United (bien que oui, les gens ne se souviennent que des costumes crème avant le match).

Il a eu une mise à jour des années 2020, avec un nouveau motif jazzy recréant les panneaux verts – et regardez ! C’est Robbie Fowler qui le porte !

Celui-ci ressemble à l’endroit parfait, à bien des égards. C’est frais et moderne tout en reprenant une vieille idée dont beaucoup de Liverpudlians se souviendront la première fois. Ce motif est assez fort – mais pas aussi fort que kit extérieur de l’année dernière – mais ça marche.

La nuance de vert est particulièrement agréable et les poignets et le col noirs épais lient vraiment le tout – tout comme les poignets blancs le font lors de l’effort à domicile.

Ce n’est pas seulement le maillot non plus, le reste de la collection étant particulièrement beau : le maillot du gardien de but est noir avec ce vert luxuriant utilisé pour les logos et les sponsors. Une belle touche.

Nike a sorti de beaux maillots depuis sa liaison avec Liverpool, mais c’est sans aucun doute l’un des meilleurs.

Maillot extérieur Nike Liverpool 23/24 Un retour à un classique des années 90 – mais celui-ci semble frais et nouveau Caractéristiques Taille: XS-3XL Couleur: Blanc/Vert Étincelant/Noir Raisons d’acheter + Retravail d’une icône des années 90 + Le motif est moderne + Les poignets et le col noirs lient bien le tout

Quelle est la taille du nouveau kit extérieur de Liverpool pour 2023/24 ? La taille de tous les kits de football Nike est assez naturelle pour votre taille, même si les poignets et le col peuvent être un peu serrés si vous recherchez une coupe plus ajustée. Nike a un guide complet ici.