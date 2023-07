Le nouveau kit extérieur d’Arsenal est-il le maillot de Premier League le plus courageux… JAMAIS?

Le nouveau kit extérieur Arsenal d’Adidas est sorti – et celui-ci va être sérieusement marmite avec les fans.

Les Gunners ont été traités avec un superbe maillot domicile doublé d’or qui s’inspire de 20 ans des Invincibles – donc Adidas a livré quelque chose d’un peu moins unanime pour l’option de changement. Il est jaune vif, pour commencer…

Où celui-ci se classe-t-il parmi les meilleurs kits de Premier League de l’été ? Qu’en est-il des meilleurs kits en Europe ?

Les meilleures offres du jour sur le maillot extérieur Adidas Arsenal 23/24

Verdict

Le nouveau kit extérieur d’Arsenal pourrait être la chose la plus audacieuse que le club ait jamais publiée

Arsenal est connu comme le roi du style de la Premier League. Les chemises rouges à manches blanches, c’est juste chic, n’est-ce pas ? Ajoutez à cela des looks emblématiques, tels que des efforts de changement de bleu bicolore, des bananes meurtries et le chef-d’œuvre noir et or de l’année dernière – et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ils sont l’un des clubs pour lesquels nous vérifions les rumeurs en premier.

Alors c’est… intéressant. Adidas a opté pour quelque chose que beaucoup de fans ne peuvent que mépriser. Est-ce un cultivateur ?

Image 1 de 3 (Crédit image : Arsenal/Adidas) (Crédit image : Arsenal/Adidas) (Crédit image : Arsenal/Adidas)

Les intentions sont belles. Ces grandes rayures noires sont inspirées des routes loin d’Islington pour signifier les jours d’absence où cela sera porté, tandis que les couleurs traditionnelles de jaune et de noir sont celles que les fans ne connaissent pas seulement, ils les désirent pendant les saisons mortes de Adi change les palettes.

C’est un mélange étrange, cependant. C’est le maillot le plus brillant qu’Arsenal ait jamais eu, il est entièrement parsemé de noir : les rayures noires vont attirer l’attention ici, tandis qu’il y a une autre couleur utilisée avec le bleu ciel pour les logos.

Image 1 de 3 (Crédit image : Arsenal/Adidas) (Crédit image : Arsenal/Adidas) (Crédit image : Arsenal/Adidas)

Est-ce que tout fonctionne ensemble ? Peut être pas. Pourtant, qu’ont-ils dit en 1993 lorsqu’ils ont vu la banane meurtrie pour la première fois ? Il n’est pas impossible que celui-ci devienne un futur classique que les Gooners affluent pour collectionner de toute façon.

Et si Arsenal peut faire mieux que la saison dernière, celle-ci deviendra un succès instantané…

Où acheter

(Crédit image : Adidas/Arsenal)

Adidas maillot extérieur Arsenal 23/24 Est-ce que ce sera le maillot d’Arsenal le plus détesté de tous les temps ? Caractéristiques Tailles : XS-3XL Couleurs: Jaune/Noir/Bleu ciel Raisons d’acheter + L’intention des rayures est cool + Les maillots extérieurs d’Arsenal doivent toujours être jaunes

Informations sur la chemise

Quelle est la taille du maillot extérieur Adidas Arsenal 23/24 ? La taille de tous les kits de football Adidas est très naturelle – pas trop serrée à aucun endroit, à part peut-être autour des poignets sur les chemises à manches courtes, si vous avez de gros bras. Adidas a un guide complet ici.