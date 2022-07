Le nouveau kit extérieur 2022-23 de Manchester United associe l’héritage à de nouveaux détails

Dans la foulée de son nouveau kit domicile, Manchester United a déployé son kit extérieur encore plus récent pour la saison 2022-23.

Dans la même veine que le maillot à domicile lancé la semaine dernière, le dernier kit extérieur de United est un hommage à certains des ensembles les plus célèbres du club au fil des ans.

Le maillot domicile présentait des motifs subtils inspirés des kits United datant du début des années 1980 jusqu’aux années 2000, et le maillot extérieur n’est pas différent.

Tout d’abord, la base blanche classique revient pour la première fois depuis 2015-16, ayant été utilisée comme couleur secondaire par United depuis le début des années 1900.

🌃 De jour comme de nuit, habillé de blanc. ⚪️ Présentation du nouveau maillot extérieur United 2022/23.#MUFC || @adidasFootball –Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2022

United a eu de nombreux kits blancs depuis lors, bien que le millésime 2022-23 ressemble certainement le plus à ceux portés au milieu des années 1970, dans les années 1980 et même jusqu’à l’emblématique bande “Sharp Viewcam” portée sur la route par le L’équipe triplée en 1999.

💡 Montée en lumières. Il est temps de mettre notre 2022/23 @adidasFootball maillot extérieur sous le microscope 🔬#MUFC pic.twitter.com/OUcGLcdNKG –Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2022

La garniture bicolore noire et rouge garantit que les trois célèbres couleurs de base du club sont visibles à la fois, les bandes d’épaule subissant également une refonte multicolore pour la première fois.

Le col distinctif et la garniture des poignets sont noirs avec des diamants rouges et blancs tissés dans la bande épaisse tandis qu’un graphique “double hélice” est intégré dans le tissu blanc – une métaphore visuelle très sur le nez destinée à représenter l’importance de l’histoire de United. ADN.

🔴⚫️🔴 Unis jusqu’au bout des ongles. Pour la première fois de notre histoire, des détails bicolores noirs et rouges à trois bandes apparaissent sur les épaules du maillot, car les trois couleurs de base du club se rejoignent dans le kit.#MUFC || @adidasFootball pic.twitter.com/EEEoGkL0vw –Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2022

Les trois brins torsadés visibles dans le tissage en hélice reflètent également la philosophie à trois volets qu’ils ont tenté de travailler et d’exploiter au cours des 100 dernières années : jeunesse, courage et succès.

🧬 Puiser dans notre patrimoine. Un subtil motif en hélice est intégré au tissu du maillot, s’inspirant de l’ADN et de la riche identité graphique des maillots United emblématiques. #MUFC || @adidasFootball pic.twitter.com/bPwgaQG2GG –Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2022

De toute évidence, la jeunesse et le courage ont été un peu plus faciles à trouver ces dernières années, mais avec Erik ten Hag à la barre, une nouvelle aube courageuse pourrait bien être sur le point de se lever à Old Trafford alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle saison.

Peut-être.