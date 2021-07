Le nouveau kit extérieur 2021-22 de Liverpool modélisé par Ibrahima Konate alors que le numéro de l’équipe de la nouvelle recrue est révélé

Liverpool a dévoilé son nouveau kit extérieur pour 2021-2022, et ils se sont une nouvelle fois tournés vers la ville et le passé du club à la recherche d’inspiration.

Le club et les fabricants Nike décrivent la couleur du maillot – pas tout à fait blanc, pas tout à fait crème, pas tout à fait beige – comme « pierre blanc cassé ».

C’est un clin d’œil à la couleur utilisée pour le maillot extérieur 1996-97 des Reds, un favori des fans qui est devenu un classique culte. Il rappelle aussi fortement la couleur de les costumes de créateurs infâmes portés par l’équipe de Liverpool alors qu’ils se promenaient sur le terrain de Wembley avant la finale de la FA Cup 1995-96.

⬇️ *Ce* costume Remarquable de penser que ces deux équipes ne se sont rencontrées que deux fois en finale de FA Cup. Pour mémoire, aucune des deux parties ne portait de costumes Armani en 1977. pic.twitter.com/QOtnNYbZtl – Nat. Musée du Football (@FootballMuseum) 24 janvier 2021

Les combinaisons Armani (sélectionnées par le gardien David James, qui était mannequin pour le label à l’époque) sont devenues une partie du folklore du football anglais, avec leurs tenues d’avant-match toujours la cause de certaines dérision et même blâmées par certains pour leur défaite 1-0 contre Manchester United ce jour-là.

Cependant, plutôt que de simplement tracer une ligne sous un désastre de la mode qui a marqué l’ère, Liverpool a ensuite lancé un kit extérieur « écru » la saison suivante, qu’ils ont lancé avec Steve McManaman, Stan Collymore, Jason McAteer et Rob Jones. s’habiller comme les Beatles.

Steve McManaman, Rob Jones, Stan Collymore et Jason McAteer lancent le kit extérieur de Liverpool, 1996. pic.twitter.com/028TYfFbSv – Football des années 90 (@90sfootball) 7 juillet 2019

Bien que relativement populaire, la couleur écru a été progressivement supprimée après seulement un an (1997-98 a vu un retour à un maillot jaune vif) et n’a pas été touchée depuis. Au moins jusqu’à maintenant, c’est.

Alors que la couleur de base de la nouvelle bande alternative des Reds rappelle un kit très apprécié d’il y a une génération, elle est également destinée à refléter « Les Trois Grâces » – le trio de bâtiments en pierre proéminents qui peuplent les toits de la ville de Liverpool.

Situés sur Pier Head, sur les rives de la rivière Mersey, les Three Graces se composent du Cunard Building, du Port of Liverpool Building et du Royal Liver Building.

Les statues ornementales « oiseau du foie » perchées au sommet du Royal Liver Building ont été utilisées comme point de départ pour le troisième kit sarcelle et noir de Liverpool de la saison dernière.

La nouvelle recrue des Reds, Ibrahima Konate, était l’un des joueurs déployé pour modéliser le kit suite à l’arrivée récente du défenseur de France U21 en provenance du RB Leipzig.

Ils en ont également profité pour révéler que le jeune homme de 22 ans a pris le numéro d’escouade n°5 récemment laissé vacant par Georginio Wijnaldum, qui a mis un terme à son séjour de cinq ans à Anfield le mois dernier en rejoignant le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit.

𝐎 𝐍 𝐀 𝐓 𝐄 #⃣5⃣@IbrahimaKonate_le numéro d’effectif de la saison 2021-22 est confirmé – Liverpool FC (@LFC) 8 juillet 2021

Wijnaldum est arrivé de Newcastle United en 2016 avec un transfert de 25 millions de livres sterling et a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions, la Premier League, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avant de passer à de nouveaux pâturages à l’expiration de son contrat.

Si Konate peut se réjouir d’une carrière à Anfield moitié moins bonne que celle de son prédécesseur néerlandais dans cinq ans, il s’en sera bien tiré.