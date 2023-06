Le nouveau kit domicile Nike Barcelone 23/24 est sorti – avec une nouvelle variation sur le badge

Le nouveau kit domicile Nike Barcelone 23/24 est sorti – et c’est une bonne chose.

Les Catalans ont eu un sac mitigé de la part du constructeur américain ces dernières années et en fait, nous sympathisons. C’est vraiment difficile de faire des rayures bleues et cramoisies fraîches à chaque saison : vous en verrez forcément motifs en damier, cerceaux horizontaux ou quoi que ce soit sur Terre, le Barça a porté l’avant-dernière saison.

Ainsi, non seulement Nike est revenu au Blaugrana classique ce trimestre, mais ils ont réussi à faire quelque chose qui ressemble un peu à votre maillot de Barcelone moyen. Oh, et ce badge…

Verdict de la FFT

Le nouveau kit domicile Nike Barcelona 23/24 est une évolution luxuriante d’un classique

Nike a changé les couleurs de celui-ci – bien que très légèrement – ​​en optant pour un rouge et un bleu plus frappants que ces dernières saisons. Le top de la saison dernière vu la marine très foncée entrecoupée des couleurs traditionnelles, tandis que les rouges plus roses et les bleus plus clairs ont été utilisés récemment.

Celui-ci se sent vraiment frais, avec les rayures verticales traditionnelles qui reviennent une fois de plus. Cela ressemble à la première fois que cette palette de couleurs particulière fait son apparition depuis le début des années 2000 – et vous pouvez imaginer un côté Louis van Gaal à cet égard.

Image 1 de 3 (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone)

Les accents sont blancs, pour changer aussi – le Barça l’a fait en 2021/22 pour la première fois en une génération – bien que cela semble un peu bizarre de FFT, avec une nouvelle rumeur de kit extérieur blanc également. Cela était considéré comme un sacrilège au plus fort d’El Clasico régnant sur le monde il y a 10 ans : Barcelone n’aurait jamais inclus de blanc sur ses maillots.

Mais ensuite, nous vivons maintenant dans un monde dans lequel le Barça et le Real sont unis contre les richesses de la Premier League et continueraient volontiers avec une Super League. C’est un contexte de quel type d’équipe de Barcelone portera cette tenue, après tout : ce nouveau maillot est frais, moderne et audacieux – tout comme l’équipe de Xavi – avec des signes évidents de l’ADN du club. Il y a pour la première fois un graphique en diamant scintillant dans l’insigne, en clin d’œil à l’ancien écusson du club.

Image 1 de 5 (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone) (Crédit image : Nike/FC Barcelone)

Un détail comme celui-là lie tout ensemble. Bien sûr, Barcelone ne portera pas cela au camp Nou, car ils restent un peu au stade olympique pendant que leur ancienne maison est en cours de développement.

En tant que l’une des équipes les plus stylées de la planète, à la fois en termes de kits et de style de jeu, c’est toujours un soulagement lorsque Barcelone est aussi belle.

Où acheter

(Crédit image : Nike/FC Barcelone)

Nike maillot domicile Barcelone 23/24 Avec un badge en diamant et un retour aux rayures blaugrana traditionnelles, cela ressemble une fois de plus au Barça vintage Caractéristiques Couleur: Bleu Royal Profond/Rouge Noble/Blanc Tailles : S-3XL Raisons d’acheter + Insigne magnifique + Des couleurs particulières évoquent le Barça du début des années 2000 + Les rayures classiques sont de retour !

Informations sur la chemise

Quelle est la taille du nouveau kit domicile Nike Barcelone pour 2023/24 ? La taille de tous les kits de football Nike est assez naturelle pour votre taille, même si les poignets et le col peuvent être un peu serrés si vous recherchez une coupe plus ajustée. Nike a un guide complet ici.