Le nouveau kit domicile du Real Madrid 23/24 a une première mondiale pour Los Blancos

Le nouveau kit domicile du Real Madrid 23/24 d’Adidas est sorti, avec une fois de plus l’or au premier plan.

L’effort de la saison dernière a été l’un des plus beaux de Los Blancos depuis des années, mélangeant le lilas traditionnel des gloires passées avec un motif intégral qui comportait le badge Real tissé dans le tissu. C’est très difficile de faire mieux – et pourtant…

Ce nouveau est beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus moderne et c’est celui que vous allez adorer immédiatement ou tout simplement pas vraiment le battage médiatique. Est-ce nous, ou est-ce que ça fait très LA Galaxy ?

Les meilleures offres du jour sur le maillot domicile Adidas Real Madrid 23/24

Verdict de la FFT

Le nouveau kit domicile du Real Madrid 23/24 est un look élégant et moderne

Un autre des plus gros clients d’Adi, la Juventus, a obtenu le même or jaune dans sa tenue à domicile ce trimestre. De toute évidence, cette couleur est à la mode.

Le nouveau haut du Real Madrid ajoute un peu de bleu marine pour faire bonne mesure avec un col élégant combinant les deux couleurs. Il n’y a pas trop d’embellissement ailleurs : ce motif d’insigne intégral sur le haut de l’année dernière était vraiment unique.

Mais il y a quelque chose de tout nouveau : pour la première fois, les mots « Hala Madrid » sont brodés sur le maillot. C’est une belle touche et qui signifiera beaucoup pour les fans.

Nous sommes bien habitués à voir de l’or dans les chemises de Los Blancos – ce sont les rois d’Europe, après tout – mais cette teinte particulière est quelque chose d’un peu différent. Il est presque impossible de réinventer la roue quand il s’agit de cette chemise et pourtant celle-ci coche les cases.

Image 1 de 3 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

Jude Bellingham va être magnifique dans celui-ci. Peut-être que la version moderne de celui-ci était un clin d’œil à certains des prodiges qui se sont présentés au Bernabeu?

Nous avons hâte de le voir en action.

Où acheter

(Crédit image : Adidas)

Adidas maillot domicile Real Madrid 23/24 Le tout premier effort du Real avec « Hala Madrid » sur le maillot lui-même est frais et propre Caractéristiques Couleur: Blanc/doré/bleu marine Tailles : XS-3XL Raisons d’acheter + Minimal et subtil + Joli collier + Hala Madrid !

Infos quart de travail

Quelle est la taille du kit domicile Adidas Real Madrid 23/24 ? La taille de tous les kits de football Adidas est très naturelle – pas trop serrée à aucun endroit, à part peut-être autour des poignets sur les chemises à manches courtes, si vous avez de gros bras. Adidas a un guide complet ici.