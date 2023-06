Le nouveau kit domicile de Tottenham 23/24 a une toute nouvelle tournure

Nike a sorti le nouveau kit domicile Tottenham 23/24 – et il y a quelque chose d’un peu différent à propos de celui-ci.

Tottenham Hotspur est prêt pour une révolution en 2023/24, alors qu’Ange Postecoglu prend les rênes – et bien que l’avenir de Harry Kane soit incertain, il est au centre des plans marketing, ici.

C’est une belle chemise : l’une des meilleures que nous ayons vues de Nike depuis qu’ils ont commencé à fournir les Lilywhites. Mais attendez… c’est un short blanc ?

Les meilleures offres du jour sur le maillot domicile Nike Tottenham 23/24

Verdict de la FFT

Le nouveau kit domicile Tottenham 23/24 est subtil, moderne et absolument magnifique

Chemises blanches, shorts bleu marine. C’est ce que nous savons et attendons de Tottenham : bien que le club ait pour tradition de porter des shorts blancs en compétition européenne. Cela a causé un peu un fashion faux-pas lorsque les Spurs ont atteint la finale de la Ligue des champions, après tout. Cette campagne, l’équipe de Mauricio Pochettino avait un haut blanc avec un dégradé bleu marine en bas… qui a l’air un peu ridicule avec un short blanc.

Il est donc intriguant de voir que toutes les photos des joueurs portant ce maillot sont avec… un short blanc. Intriguant, car les Londoniens du nord ne seront pas en Europe la saison prochaine.

(Crédit image : Tottenham Hotspur)

Les traditionalistes peuvent être révoltés à ce sujet, mais à notre avis, c’est bien pour changer. Manchester United a opté pour un short noir pour rompre avec le cycle il y a quelques saisons et cela avait l’air rafraîchissant.

Pourtant, en regardant la chemise elle-même, il y a beaucoup à aimer avec celle-ci. Il y a un motif subtil et ultra-moderne sur le dessus lui-même, qui est joli sans attirer l’attention inutile du blanc brillant.

Image 1 de 5 (Crédit image : Tottenham Hotspur) (Crédit image : Tottenham Hotspur) (Crédit image : Tottenham Hotspur) (Crédit image : Tottenham Hotspur) (Crédit image : Tottenham Hotspur)

Le reste est extrêmement propre, avec un col arrondi et des poignets bleu marine basiques. Il est presque impossible de continuer à réinventer cette roue – et pourtant Nike a livré quelque chose de bien plus agréable que le haut à domicile à saveur de volt de l’année dernière et plus intéressant que le t-shirt blanc trop simpliste de la saison précédente.

C’est sûrement un kit assez sympa pour convaincre Harry de rester ?

Achetez la chemise

(Crédit image : Tottenham Hotspur)

Maillot domicile Nike Tottenham 23/24 Moderne, subtil et prêt à sonner la révolution sous Ange Postecogclu : est-ce le plus beau kit des Spurs depuis des années ? Caractéristiques Couleur: Blanc Tailles : S-3XL Raisons d’acheter + Joli motif + Simpliste + Short blanc, pour changer

Infos quart de travail

Quelle est la taille du nouveau kit domicile de Tottenham pour 2023/24 ? La taille de tous les kits de football Nike est assez naturelle pour votre taille, même si les poignets et le col peuvent être un peu serrés si vous recherchez une coupe plus ajustée. Nike a un guide complet ici.