Le nouveau kit domicile de Newcastle United est sorti – avec un tout nouveau sponsor et un look simplifié

Le nouveau kit domicile de Newcastle United a été abandonné avant la première campagne de la Ligue des champions de l’armée Toon depuis deux décennies.

Avec de nouveaux kits de Premier League en baisse d’ici août, Newcastle a toujours été l’une des perspectives les plus intrigantes à espérer cet été. Les Magpies sont en train de changer de nom sous Eddie Howe sur le terrain et suite à la propriété saoudienne, le club devrait obtenir un nouveau badge et un nouveau sponsor à temps.

Eh bien, nous avons l’un des deux, cette fois…

Verdict de la FFT

Cela pourrait finir par être le dernier kit Castore que Newcastle enfile. Avec des rumeurs selon lesquelles le Toon fera un changement à la fin de leur contrat, c’est une note positive pour terminer.

Les rayures plus fines sont de retour pour celui-ci, les fabricants basés à Manchester vantant le col d’inspiration rétro des années 1980 pour plonger celui-ci dans la nostalgie de certaines des plus grandes tenues de Tyneside.

(Crédit image : Castore)

« Le maillot présente un ourlet latéral fendu pour le mouvement, des trous découpés au laser dans les aisselles pour la respirabilité, un ourlet tombant et façonné pour donner le style supérieur, et l’écusson distinctif du club Newcastle United tissé sur le côté gauche de la poitrine », a déclaré Castore. .

Et il y a un nouveau sponsor. Le tristement célèbre FUN88 n’est plus, remplacé par la société saoudienne Sela, qui orne désormais le sommet.

Image 1 de 6 (Crédit image : Castore) (Crédit image : Castore) (Crédit image : Castore) (Crédit image : Castore) (Crédit image : Castore) (Crédit image : Castore)

Dans l’ensemble, toutes les cases sont cochées avec celui-ci. Cela ne réinvente pas exactement la roue, mais si les garçons d’Eddie Howe mettent le feu à la Ligue des champions, cela deviendra un classique instantané à St. James ‘Park.

Le maillot sera mis en vente à partir du 10 juin à 8h.

Où acheter

(Crédit image : Castore)

Castore maillot domicile Newcastle United 23/24 Clair, simple et avec le sponsor FUN88 enfin abandonné : il deviendra un favori de Tyneside si les garçons d’Eddie prennent d’assaut l’Europe Caractéristiques Couleur: Noir blanc Taille: S-5XL Raisons d’acheter + Simpliste + Meilleur sponsor que FUN88 + Joli col

Informations sur la chemise

Quelle est la taille du nouveau kit domicile de Newcastle United pour 2023/24 ? La taille de tous les kits de football Castore est assez naturelle pour votre taille, même si les poignets et le col peuvent être un peu serrés si vous recherchez une coupe plus ajustée. Castore a un guide de taille complet sur chaque page d’article.