Le nouveau kit domicile de Liverpool rend hommage à Bill Shankly

Liverpool a mis au point son nouveau kit domicile pour la saison 2023-24. Le tout nouveau design pour la saison à venir vise à rendre hommage à l’ancien entraîneur de Liverpool, Bill Shankly. Le maillot nouvellement conçu est perçu comme un hommage à la dernière saison de Shankly à Anfield il y a cinq décennies. Liverpool avait remporté la FA Cup cette saison-là en 1974 et pour le plus grand plaisir des fans, le nouveau modèle a réussi à rappeler les années de gloire de Shankly. Le design rétro présente un rouge Liverpool vibrant avec une teinte de blanc contrastant dans le col et les poignets. Le logo Hillsborough Memorial est visible au dos du maillot. « C’est ici… et c’est beau. Présentation de notre nouveau kit de football domicile Nike 2023/24, inspiré de la bande classique de 1973/74 », a tweeté Liverpool en dévoilant le nouveau maillot domicile.

Qualifiant le nouveau maillot de « classique », le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, a déclaré qu’il avait hâte de l’enfiler à Anfield la saison prochaine. « Le nouveau maillot domicile est un classique. Compte tenu de l’inspiration derrière le design, il semble emblématique et un clin d’œil à l’histoire de ce grand club. Nous avons hâte de le porter à Anfield pour le match de Villa », a déclaré le milieu de terrain anglais cité par SPORTBIBLE.

Faisant écho à un sentiment similaire, le vice-capitaine de l’équipe féminine de Liverpool, Taylor Hinds, a déclaré qu’il est toujours excitant lorsqu’un maillot reflète le passé glorieux du club.

Les joueurs de Liverpool devraient faire leurs débuts dans le nouveau maillot à Anfield lors du dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa le 20 mai. Le match contre Aston Villa marquera également le dernier match d’Anfield avant la fin de l’expansion d’Anfield Road Stand. Selon les rapports, le lieu emblématique basé dans le Merseyside ajoutera environ 7 000 sièges supplémentaires.

Au classement de la Premier League, Liverpool occupe actuellement la cinquième position. Les hommes de Jurgen Klopp ont pour l’instant récolté 59 points en 34 matches. Les Reds accueilleront ensuite Brentford à Anfield ce soir. La tenue basée dans le Merseyside participera au concours après avoir pris le dessus sur Fulham. L’attaquant égyptien Mohamed Salah a marqué le seul but du match pour réclamer les trois points pour Liverpool.

