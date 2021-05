Le nouveau kit domicile de Liverpool évoque l’ère de domination de Shankly

Le nouveau maillot domicile de Liverpool sera porté pour la première fois contre Crystal Palace en Premier League le 23 mai. Liverpool fc

Liverpool a dévoilé le nouveau maillot à domicile qui voit les couleurs emblématiques de son club revigorées pour la saison 2021-22, alors qu’ils espèrent retrouver leur couronne de Premier League.

Comme c’est le cas ces jours-ci, le club a fouillé dans les annales du temps à la recherche d’inspiration pour leur dernier strip. Ils ont opté pour la saison 1964-65 au cours de laquelle, avec le légendaire manager Bill Shankly à la barre, le club a remporté sa toute première FA Cup.

À juste titre, les Reds portaient pour la première fois des chemises, des shorts et des chaussettes rouges assortis au cours de leur course de coupe historique – par opposition à la chemise rouge et aux shorts blancs qu’ils portaient auparavant depuis le début du siècle.

Paré de la tête aux pieds en rouge, Le battement du côté de Shankly Leeds United 2-1 à Wembley dans une finale exténuante qui a vu les trois buts marqués pendant la prolongation. Shankly a affirmé à l’époque que le flot de tout rouge représentait «le danger et le pouvoir» et aiderait donc à donner à son camp un avantage marginal sur ses adversaires.

Le regretté Ian St.John, qui a marqué le but gagnant pour Liverpool lors de la finale de la FA Cup 1965, a affirmé que la décision de porter le tout rouge avait été prise par Shankly dans le but de faire en sorte que ses joueurs ressemblent et se sentent comme des géants sur le terrain.

« Il pensait que la palette de couleurs aurait un impact psychologique – rouge pour le danger, rouge pour le pouvoir », St John a écrit dans son autobiographie. « Il est entré dans le vestiaire un jour et a jeté un short rouge à [team captain] Ronnie Yeats. «Mettez-vous dans ce short et voyons à quoi vous ressemblez», dit-il. «Bon sang, Ronnie, tu as l’air génial, terrifiant. Tu as l’air de 7 pieds de haut! « »

C’est l’heure! 🤩 🥁 Présentation de notre nouveau 2021/22 @nikefootball kit maison 🔥 pic.twitter.com/tNMSXmQ82q – Liverpool FC (@LFC) 20 mai 2021

La première fois que Liverpool a joué sur une bande entièrement rouge, c’est en novembre 1964, contre Anderlecht lors du match aller du premier tour de la Coupe d’Europe 1964-65 – un match que les Reds ont remporté 3-0 à Anfield.

L’équipe de Shankly a atteint les demi-finales cette saison-là, perdant 4-3 au total contre l’Inter Milan qui a continué à conserver le trophée, mais cela ne les a pas empêchés de persévérer avec leur nouvelle palette de couleurs. Six mois plus tard, le stratagème a finalement porté ses fruits alors que Liverpool n’atteignait la FA Cup que pour la troisième fois de son histoire et la gagnait alors qu’il était entièrement vêtu de rouge.

En tant que telle, cette célèbre combinaison – chemise rouge, short rouge, chaussettes rouges – a été sélectionnée pour une utilisation à nouveau en 2021-2022 alors que Liverpool cherche à reprendre sa place au sommet.

Directement motivés par l’ère de domination que l’influence de Shankly a inaugurée à Anfield, les hommes et les femmes porteront une chemise vibrante, à fines rayures avec une bordure cramoisie presque néon.

Les couleurs vives sont censées représenter le même sentiment de puissance, d’énergie et de danger que Shankly a exigé que ses équipes de Liverpool jouent avec – des équipes qui ont remporté quatre championnats de la ligue, trois FA Cup et la Coupe UEFA au cours des 15 années de mandat de l’Écossais.

« C’est agréable de voir le mélange parfait de notre héritage et de notre innovation pour notre équipement à domicile », a déclaré le défenseur Virgil van Dijk. « J’ai hâte que les fans le voient en personne. »

Un certain nombre de fans (10000 pour être précis) pourront voir le nouveau kit porté pour la première fois lorsque Liverpool accueillera Crystal Palace à Anfield le 23 mai pour son dernier match de championnat de la saison.