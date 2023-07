Le nouveau kit domicile de Chelsea est-il le plus beau maillot d’Europe cette saison ?

Le nouveau kit domicile de Chelsea est sorti – et c’est peut-être le maillot le plus étonnant que nous ayons vu cet été.

C’est une période chargée d’être fan de ce club, n’est-ce pas ? Les Bleus martèlent fort sur le marché des transferts : à tel point qu’ils n’ont pas encore trouvé de sponsor de maillot pour celui-ci. Mais cela n’a pas d’importance, étant donné que Nike a mis au point un haut qui pourrait bien devenir un classique moderne pour les fans de Chelsea.

Alors qu’en pensez-vous : l’un des meilleurs kits de Premier League de la saison ? L’un des meilleurs kits de football de quiconque en Europe, même ?

Verdict de la FFT

Le nouveau kit domicile de Chelsea allie simplicité et logos chatoyants pour un résultat époustouflant

Nike a livré quelques succès mais rien de beau à l’unanimité depuis qu’il est devenu le fabricant de kits de Chelsea en 2017. Le troisième maillot 2019/20 est peut-être encore leur meilleur effort, cependant, pour la façon dont il a puisé dans un look très spécifique des années 90 avec sa palette noir/orange, le logo Futura et ce collier.

Eh bien, le fabricant américain essaie d’embouteiller ce même éclair. Le thème des années 90 est de retour avec celui-ci, alors que les stars du blues sont représentées avec de vieux téléphones, des boombox et des PS1 classiques – il y a même une apparition d’anciennes stars Roberto Di Matteo et Dennis Wise, ce dernier étant célèbre pour être Amber de L’île de l’amour papa.

Quelques choses sont évidemment évidentes avec celui-ci. Bien sûr, il n’y a pas encore de sponsor. Cela sera probablement annoncé dans les prochaines semaines – mais malheureusement, vous ne pouvez pas acheter le kit chez nike.com en attendant. Cela ressemble à une occasion manquée : de nombreux fans voudraient se livrer à cette rétrotopie et en acheter une version sans logo.

Et puis il y a la crête et le Swoosh, tous deux irisés. C’est devenu de plus en plus populaire à l’époque, le top désormais emblématique des Lioness en Euros en étant l’exemple le plus frappant. Le génie de celui-ci était qu’il était si minimal qu’il laissait littéralement briller le logos.

Les garçons du Bridge ont le même genre de look. Il n’y a aucune distraction de la crête du club ou du logo Nike sur celui-ci, à part quelques blocages sous les bras et sur les poignets. C’est aussi un bleu légèrement plus brillant plutôt qu’une teinte royale profonde : il semble très moderne, malgré les rappels d’il y a 30 ans.

Le résultat est fantastique. Les fans de Chelsea espèrent que c’est le maillot pour revenir au sommet.

Chelsea stars d’hier et d’aujourd’hui modélise le nouveau kit domicile Nike Chelsea 23/24 (Crédit image : Chelsea/Nike)

