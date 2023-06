Le nouveau kit domicile Adidas Manchester United 2023/24 est-il le plus beau de tous les temps?

Le nouveau kit domicile Adidas Manchester United 2023/24 est sorti – et c’est une œuvre d’art absolue.

Les maillots United n’ont pas toujours fait l’unanimité au fil des années. L’effort à domicile de la saison dernière comprenait un col que certains ont trouvé un peu hasardeux, tandis que la saison précédente a tout dépouillé pour un look classique… même si c’était un peu terne.

Tout comme Manchester United semble s’améliorer sur le terrain, les discussions ont également augmenté d’un cran. En termes de maillots domicile, c’est de loin le meilleur travail d’Adidas depuis son retour à Old Trafford.

Les meilleures offres du jour sur le maillot domicile Adidas Manchester United 23/24

Verdict de la FFT

Le nouveau kit domicile Adidas Manchester United 2023/24 est un look moderne sans lésiner sur les détails

Passons en revue les gros titres sur celui-ci avant d’en venir aux jolies petites fioritures que vous ne voyez que de près. Oui, c’est encore des rayures noires. Oui, le collier douteux a disparu. Oui, ce logo TeamViewer est plus grand que jamais (euh).

Mais c’est plus profond que les récentes itérations Adidas des couleurs de Manchester United, tandis que le col est simple et élégant. Le blanc est bien sûr utilisé pour les logos et les trois bandes. Maintenant, regardez un peu plus loin et voyez ce modèle…

Image 1 de 3 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

La rose de Manchester est le grand thème de celui-ci avec le motif géométrique le plus complexe tissé sur le dessus du matériau. C’est une fleur pentagonale reproduite à l’intérieur du col et qui distingue cette chemise des dernières saisons, c’est certain.

« Incarnant l’esprit de Manchester, le nouveau kit présente un design qui présente l’emblématique rose rouge dans un motif géométrique, inspiré du pont entre Manchester et Salford qui a été construit pendant la révolution industrielle », affirme Adidas.

Image 1 de 5 (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas) (Crédit image : Adidas)

« Le pont sur la rivière Irwell est un symbole durable du lien profond que les Mancuniens entretiennent avec l’héritage industriel de la ville. Il est largement considéré comme une marque de la force de Manchester et de la façon dont, comme la révolution industrielle, la ville a influencé le monde entier. »

C’est presque parfait. Le seul bémol ? Aucun détail en relief sur les côtés du haut, comme sur le maillot domicile d’Arsenal. Les fans de United espèrent que c’est la seule chose que les Gunners ont sur eux toute la saison.

Achetez la chemise

Ella Toone portant le maillot domicile Adidas Manchester United 2023/24 (Crédit image : Adidas)

Adidas maillot domicile Manchester United 23/24 Le plus beau maillot domicile Adidas qu’Old Trafford ait vu depuis un moment, cet effort aux reflets roses est né pour être adoré Caractéristiques Tailles : XS-3XL Couleur: Rouge/noir/blanc Raisons d’acheter + Le motif rose est magnifique + Le rouge profond semble excellent

Informations sur la chemise

Quelle est la taille du maillot domicile Adidas Manchester United 23/24 ? La taille de tous les kits de football Adidas est très naturelle – pas trop serrée à aucun endroit, à part peut-être autour des poignets sur les chemises à manches courtes, si vous avez de gros bras. Adidas a un guide complet ici.