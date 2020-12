Un nouveau kit de bricolage pourrait donner de l’espoir à ceux qui détestent avoir un coton-tige coincé dans le nez pour tester le COVID-19.

Développé par des scientifiques de l’Université Palacky d’Olomouc, en République tchèque, l’autotest consiste à gargariser l’eau du robinet.

Après un gargarisme d’environ 30 secondes, l’eau est crachée dans un tube à essai contenant une poudre spéciale.

Le test – qui, selon les chercheurs, est aussi fiable qu’un test sur écouvillon nasal – est ensuite envoyé au laboratoire.

Marian Hajduch, directeur de l’institut universitaire de médecine moléculaire et translationnelle, a déclaré: «Le tube à essai contient une poudre qui aide à stabiliser le virus pendant plusieurs jours à température ambiante normale.

« C’est la principale différence par rapport aux autres tests COVID-19, où les échantillons doivent être transportés et conservés à des températures froides. »

Il a été reçu des éloges de milieux inattendus, comme l’Orchestre philharmonique tchèque, qui affirme que le nouveau test leur a permis de répéter et de se préparer à des concerts sans tests répétés sur écouvillon nasal.

«La nouvelle méthode de test est beaucoup plus agréable pour l’Orchestre philharmonique», a déclaré David Mareček, PDG de l’Orchestre philharmonique tchèque.

«Un autre avantage incontestable est aussi la fréquence nécessaire pour répéter le test: tous les 14 jours, au lieu de cinq jours pour les prélèvements nasaux.

«En décembre, nous regardons des concerts de l’Avent tous les dimanches jusqu’à Noël dans notre série Czech Philharmonic Live in Your Livingroom, et le nombre réduit de tests garantira des répétitions plus fluides ainsi que les concerts eux-mêmes.