Le nouveau kit de Manchester United rappelle l’ère George Best ; Barcelone rend hommage à l’équipe féminine

Avec leur premier match de pré-saison de l’été qui se profile, Manchester United a dévoilé son nouveau kit pour la saison 2021-22.

Inspiré par les kits simples et sans fioritures United des années 1960 – portés par des légendes telles que Sir Bobby Charlton, Denis Law et George Best – la nouvelle bande a été épurée en conséquence.



Bienvenue dans un monde qui fonctionne mieux. Bienvenue, @TeamViewer 🤝#MUFC #BringingYouCloser pic.twitter.com/83y372oF62 – Manchester United (@ManUtd) 15 juillet 2021

Rouge uni avec des cols et des poignets surdimensionnés, le design est simple et nostalgique, tandis que la chemise porte la devise « Jeunesse, courage et succès » estampée à l’intérieur du cou – trois mots qui, selon United, résument leur philosophie de club de base.

« Les trois piliers de la devise de Manchester United ont apporté au club plus d’un siècle de triomphes », indique la description officielle. « Ce nouveau kit pour la maison célèbre ceux qui nous ont précédés et nous a conduits à certains de nos plus grands moments. Il est maintenant temps pour une nouvelle génération de laisser une marque. »

Le devant du maillot 2020-21 porte également un nouveau sponsor, le logo TeamViewer remplaçant Chevrolet.

Après avoir commencé sa vie dans le vert et l’or, United est passé au port d’une chemise entièrement rouge, d’un short blanc et de chaussettes noires au tournant du 20e siècle – des couleurs qu’ils arborent fièrement depuis.

Tout au long des années 1960, United a encore rationalisé sa palette en remplaçant les chaussettes noires par des chaussettes blanches et/ou rouges, et ce sont les bandes emblématiques qu’ils portaient à Old Trafford tout en remportant deux titres de première division (1964-65 et 1966- 67) et leur toute première Coupe d’Europe (1967-68).

Cela dit, United portait en fait du bleu – une couleur plus étroitement associée à un club voisin de l’autre côté de la ville – lorsqu’ils ont battu Benfica 4-1 à Wembley pour soulever la Coupe d’Europe 1968, mais moins on en parle, mieux c’est.

Barcelone rend hommage à l’équipe féminine avec un nouveau maillot

Man United n’est pas le seul grand club à déployer un nouveau kit, Barcelone présentant également fièrement sa nouvelle bande à l’extérieur pour 2020-21.

À l’occasion du 50e anniversaire de la formation de la première équipe féminine du club, le Barça a profité de l’occasion pour rendre hommage à cette équipe pionnière.

« 𝑊𝑒 , 50 , 𝑚𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦. » Un hommage à nos premières joueuses @FCBFemeni pic.twitter.com/gbcg5qry8t – FC Barcelone (@FCBarcelona) 15 juillet 2021

En tant que tels, les Catalans ont produit une chemise lavande avec des rayures sur le flanc qui contiennent des paroles sélectionnées de leur hymne de club, le « Cant del Barca » (« Hymne pour Barcelone »)

En effet, les rayures comportent la phrase « Tots unités fem forca » (« Unis, nous sommes forts »), avec la version masculine originale d’un côté de la chemise et une version féminine mise à jour de l’autre.