Le nouveau kit de Man United dévoilé sur la scène de Glastonbury par Aitch

Aitch portait le nouveau maillot de Manchester United, avec le nom «Big Shell» et le n ° 40 dans le dos, sur la scène Pyramid de Glastonbury. Adidas

Les fans de Manchester United ont eu un aperçu du nouveau kit domicile du club pour la saison 2023-24 lorsque le rappeur Aitch l’a porté sur scène lors de son set à Glastonbury samedi.

Le club lui-même avait déjà supporters taquinés sur les réseaux sociaux avec un post offrant un aperçu d’un maillot et la date du 27 juin.

La légende comportait également un emoji d’une rose rouge qui est le symbole du Lancashire, le comté dont Manchester faisait historiquement partie.

Cependant, trois jours avant la date de lancement proposée, Aitch s’est rendu sur la scène Pyramid à Glastonbury. Le joueur de 23 ans, originaire de la banlieue de Manchester à Moston, est un grand fan de United.

Pendant une pause entre les chansons de son set, il a repéré quelqu’un dans la foule portant un maillot de Manchester City et leur a dit: « Vous là-bas, dans le haut de Man City. Vous ne m’aimerez plus après ça. »

Sous un mélange d’acclamations et de huées, Aitch a ensuite produit le maillot, qui portait le nom « Big Shell » et le n ° 40 dans le dos, et l’a enfilé.

Manchester United doit officiellement dévoiler son nouveau kit domicile mardi. Adidas

Le maillot rouge présente des détails noirs tels que le col, les trois bandes Adidas sur les épaules et une autre bande sur les flancs. Il y a aussi un motif subtil de la rose rouge du Lancashire susmentionnée sur la chemise.

Revenant au fan de City dans la foule, il a ensuite ajouté : « Sécurité ! Pouvons-nous le faire sortir s’il vous plaît ? L’homme en haut de la City, pouvons-nous le faire sortir s’il vous plaît ? »

« Je plaisante seulement ! Ne commence pas à marcher vers lui !

Pierre roulanteLe verdict d’Aitch sur le plateau était « Le géant du rap de Manchester règne sur la pyramide ». Les fans de United espèrent que les géants du football de Manchester portant ce kit dirigeront la Premier League la saison prochaine.