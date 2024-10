Le nouveau Kindle a été brièvement en vente et il n’a même pas encore été annoncé

Amazon n’a pas encore officiellement annoncé la prochaine génération de ses liseuses Kindle, mais suite aux fuites de plusieurs modèles, le détaillant britannique John Lewis vendait déjà plus tôt le Kindle d’entrée de gamme de 12e génération et la nouvelle Kindle Kids Edition via son site Web. aujourd’hui, comme repéré par Good e-Reader. Les deux listes ont depuis été supprimées.

Le Kindle Paperwhite de 12e génération est récemment apparu dans une liste eBay qui a également été supprimée et qui comprenait des images de l’emballage de la nouvelle liseuse révélant des améliorations mineures telles qu’un écran E Ink de sept pouces légèrement plus grand.

La liste de John Lewis pour le modèle Kindle d’entrée de gamme de 12e génération semble confirmer les détails divulgués en septembre. Selon ces fuites, la liseuse mise à niveau disposera d’un écran E Ink de six pouces, 300 ppi, avec un rapport de contraste plus élevé, éclairé par un éclairage avant qui est désormais 25 % plus lumineux à son réglage maximum. Cependant, l’éclairage avant du nouveau Kindle d’entrée de gamme ne disposera toujours pas des réglages de température de couleur que vous obtenez avec le Kindle Paperwhite et d’autres appareils E Ink plus chers d’Amazon.

Selon la liste, le Kindle de 12e génération introduit également un nouveau mode sombre qui inverse son écran E Ink noir et blanc pour une lecture plus facile dans l’obscurité, offre des tours de page plus rapides et sera livré avec 16 Go de stockage. John Lewis avait proposé la nouvelle liseuse au prix de 94,99 £, soit environ 124 $.

La liste du magasin pour l’Amazon Kindle Kids Edition de 12e génération présentait les mêmes spécifications que le Kindle d’entrée de gamme de 12e génération, avec un rétroéclairage plus lumineux et un écran E Ink offrant un meilleur contraste. Comme pour les versions précédentes de la Kindle Kids Edition, le modèle de 12e génération est livré avec un étui, une garantie prolongée de deux ans, un abonnement à Amazon Kids+ proposant des livres électroniques et des livres audio destinés aux enfants et un tableau de bord avec contrôle parental. Le prix était de 114,99 £, soit environ 150 $.

Versions précédentes de l’Amazon Kindle Kids Edition est livré avec un abonnement d’un an à Amazon Kids+ (même au Royaume-Uni), mais la liste de John Lewis indique que le modèle de 12e génération n’est livré qu’avec un abonnement de six mois au service. Après cela, les forfaits mensuels commencent à 5,99 $/mois pour les membres Amazon Prime, ou 7,99 $ sans.

