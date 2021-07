Rompant avec ses conseils de mode habituels et ses potins sur les célébrités, Teen Vogue a été acclamé après avoir publié une nécrologie enflammée pour Donald Rumsfeld, surnommant l’ex-chef du Pentagone un « criminel de guerre accusé » et une pom-pom girl pour torture.

La publication a marqué le décès de Rumsfeld mercredi avec une nécrologie au titre provocateur, dont le titre a immédiatement rappelé les allégations de crimes de guerre contre l’ancien responsable.

L’article est apparu sur les réseaux sociaux avec une légende encore plus audacieuse, faisant cette fois également mention du ferme soutien de Rumsfeld à la torture pendant son mandat dans l’administration George W. Bush – qui a qualifié par euphémisme la pratique « interrogatoire renforcé ».

L’accent mis par Teen Vogue sur les aspects les plus sombres de l’héritage de Rumsfeld a été salué par les médias sociaux, les lecteurs saluant l’approche franche du site tout en la contrastant avec la couverture plus tiède d’autres médias d’entreprise.

« Teen Vogue prouve une fois de plus qu’ils sont plus sérieux dans le journalisme que le NYT, WaPo, WSJ, etc. » un utilisateur mentionné en partageant la nécrologie.

Un observateur a même estimé que le site Web destiné aux jeunes était le « nouveau document de référence », arrachant le titre prestigieux du Times et du Post, qui allaient tous deux avec des titres plus conventionnels pour leurs nécrologies.

D’autres ont partagé des exemples de couverture plus tiède de la mort de Rumsfeld, y compris de l’Associated Press, qui a été critiqué comme un « sténographe du pouvoir » après avoir salué Rumsfeld comme « visionnaire » et « bureaucratique qualifié » dont la bonne réputation était « souillé » par l’invasion désastreuse de l’Irak en 2003.

Avec sa longue carrière comprenant des passages dans la Marine, le Congrès ainsi que les administrations Nixon et Ford, Rumsfeld a également été un architecte clé de l’invasion de l’Irak, jouant un rôle majeur dans le lancement de la guerre plus large contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre en 2001.

Le plaidoyer vocal de Rumsfeld pour la torture a donné lieu à des accusations de crimes de guerre pendant et après son mandat avec Bush, vu deux poursuites distinctes déposées contre lui en Allemagne à partir de 2004. Apporté par d’anciens détenus de la tristement célèbre prison américaine d’Abou Ghraib en Irak, comme ainsi que le centre de détention américain de Guantanamo Bay, à Cuba, les plaignants ont allégué que Rumsfeld avait autorisé des méthodes d’interrogatoire brutales et était responsable des abus sur les deux sites.

En 2012, un tribunal distinct tenu par la Commission des crimes de guerre de Kuala Lumpur a également déclaré Rumsfeld et d’autres hauts responsables de Bush coupables de crimes de guerre en rapport avec des actes de torture commis à Abu Ghraib et à Guantanamo Bay.





