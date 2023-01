Le nouveau joueur d’intérêt a l’attention de plusieurs équipes

Alors que plusieurs noms de haut niveau semblent sortir du tableau, les rumeurs commerciales de la NBA ont identifié un nouvel objectif pour plusieurs équipes.

Rui Hachimura a déjà été échangé. Les Wizards semblent diffuser leur volonté de garder Kyle Kuzma et d’essayer de le re-signer. Myles Turner a signé une prolongation avec les Indiana Pacers. Bojan Bogdanovic a déclaré que les Pistons lui avaient dit qu’ils avaient de grands projets pour lui la saison prochaine.

De nombreuses cibles commerciales qui nous obsèdent depuis quelques semaines semblent de plus en plus susceptibles de rester là où elles sont, ce qui signifie que les équipes à la recherche de profondeur et d’améliorations des ailes recherchent de nouveaux endroits. Selon L’athlétismeplusieurs d’entre eux commencent à se concentrer sur Jalen McDaniels des Charlotte Hornets.

Selon Shams Charnia: “L’attaquant Jalen McDaniels continue d’être un nom que plusieurs équipes comme les Suns, Raptors, Jazz, Pacers et Spurs surveillent de près, mais les Hornets apprécient l’attaquant de 6 pieds 9 pouces qu’ils ont développé au cours des quatre dernières saisons. Les équipes intéressées et plafonnant l’espace cette intersaison, telles que les Jazz, les Pacers et les Spurs, peuvent choisir d’attendre l’agence libre pour courtiser McDaniels, qui sera sans restriction, au lieu d’échanger un actif pour l’acquérir maintenant tout en devant l’indemniser en juillet. .”

Comment Jalen McDaniels pourrait-il aider une équipe des séries éliminatoires de la NBA ?

Même dans une bonne année, les Hornets ne reçoivent pas beaucoup d’attention nationale. Puisqu’ils sont l’une des pires équipes de la ligue cette saison, il n’est pas surprenant que de nombreux fans ne connaissent pas une tonne de McDaniels.

Le long combo vers l’avant était une recrue de lycée très vantée, mais a connu des difficultés lors de sa seule saison à Washington et est tombé face aux Hornets au deuxième tour du repêchage de la NBA 2019. À 25 ans et à sa quatrième saison, il s’est pleinement établi dans la rotation de Charlotte, passant en moyenne plus de 20 minutes par match pour la première fois de sa carrière et commençant déjà plus de matchs cette saison qu’il ne l’a fait lors des deux précédentes combinées.

McDaniels affiche une moyenne de 10,8 points, 4,9 rebonds, 2,0 passes décisives et 1,1 interceptions, en 27,0 minutes par match. Il atteint un pourcentage peu spectaculaire de 33,5% de ses 3 attraper et tirer, mais il a atteint 38,0% l’année dernière et il y a des raisons de penser qu’il peut être une menace décente pour l’espacement au sol.

McDaniels est également un défenseur très positif avec la taille et les outils athlétiques pour défendre plusieurs positions. Selon le Statistiques de match de la NBAles joueurs sur lesquels il a passé le plus de temps en tant que défenseur principal cette saison incluent Jayson Tatum, Desmond Bane, Kevin Durant, Kawhi Leonard et DeMar DeRozan.

Comme mentionné dans l’article de Shams, le fait qu’il soit un agent libre sans restriction pourrait refroidir le marché commercial pour McDaniels alors que les équipes intéressées choisissent d’attendre l’été pour le poursuivre. Mais alors que d’autres joueurs de l’aile continuent de quitter le tableau, les Hornets vont avoir de plus en plus de poids pour essayer de faire un échange.

Consultez The Step Back pour plus d’informations, d’analyses, d’opinions et une couverture unique du basket-ball. N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter Twitter et Instagram et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne par e-mail, Le tableau blanc.