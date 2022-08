Le nouveau jeu Nintendo Switch de Kirby est un régal multijoueur

Kirby est peut-être mieux connu pour ses douces aventures de plate-forme, mais le puffball vorace s’est diversifié dans de nombreux autres genres au fil des ans, du flipper et des puzzles au mini-golf. Le buffet de rêve de Kirbyqui a été lancé sur Nintendo Switch le 17 août, plonge Kirby dans un jeu de société sur le thème de la nourriture, et le résultat est délicieux – bien qu’un peu insignifiant.

Le plat principal de Dream Buffet, pour ainsi dire, est le “Grand Prix Gourmet”, une compétition en quatre manches composée de courses, de mini-jeux et d’une bataille royale, le but ultime étant d’engloutir le plus de fraises. Les premier et troisième tours sont des courses à travers un parcours d’obstacles fait de nourriture. Vous devrez naviguer avec précaution sur les pistes de génoise, les plates-formes de sablés, les trampolines au jaune d’œuf et d’autres dangers délicieux sur le chemin de la ligne d’arrivée, où trois montagnes de sablés aux fraises vous attendent.

Naturellement, le but ici est d’atteindre l’arrivée avant les autres joueurs. Arriver premier signifie que vous pouvez vous servir de la plus grande portion de shortcake, vous assurant pratiquement d’être en tête confortablement avant le tour suivant. Cependant, la vitesse n’est pas la seule chose dont vous devez vous soucier. Des fraises et d’autres fruits sont éparpillés tout au long du parcours, vous devrez donc en collecter autant que possible sur le chemin du but tout en essayant de devancer vos adversaires.

Ajouter une autre couche aux courses sont les différents power-ups que vous pouvez acquérir. Comme dans Mario Kart, ceux-ci sont stockés dans des boîtes d’objets éparpillées généreusement autour de la scène, et ils confèrent à Kirby une capacité de copie différente sur le thème de la nourriture une fois collectée. Tornado, par exemple, crée un vortex qui attire les fraises à proximité, tandis que Jelly vous permet de passer devant les murs. Ces pouvoirs peuvent également être exercés de manière offensive. Utilisez votre capacité de copie pour heurter un autre joueur et vous pouvez l’envoyer à la dérive, ce qui lui coûte des fraises et, plus précieusement, du temps. Cela transforme chaque course en une lutte effrénée pour la survie.

Plus vous mangez de fraises pendant le Grand Prix, plus votre Kirby grandira. Non seulement cela affecte votre position dans le classement (le Kirby le plus lourd à la fin gagne), mais cela vous donne également un plus grand avantage sur les autres joueurs. Votre Kirby surdimensionné sera beaucoup plus difficile à faire tomber des plates-formes, vous permettant littéralement de jeter votre poids. Cependant, tout ce poids présente également un inconvénient, car vous aurez du mal à remonter en toute sécurité si vous tombez.

Entre les deux races se trouve un mini-jeu compétitif. Ceux-ci varient selon les Grands Prix; l’un consiste à sauter dans des tasses qui apparaissent autour de la scène et à manger les fraises à l’intérieur avant les autres joueurs, tandis qu’un autre vous demande de casser des boîtes pour récupérer des fraises. Contrairement aux autres types de jeux de Dream Buffet, ces mini-jeux sont brefs et rudimentaires, mais ils peuvent toujours devenir assez agités, servant de répit amusant entre les tours.

Pour couronner le Grand Prix, une bataille royale gratuite pour tous se dispute sur une scène flottante. L’objectif ici est de faire tomber les ennemis hors de l’arène tout en mangeant des fraises, qui pleuvront continuellement tout au long de la manche. Des power-ups apparaîtront également périodiquement, et ils sont encore plus puissants ici, garantissant tout sauf l’élimination d’un joueur si vous vous connectez. Comme auparavant, la pénalité pour tomber de la scène est la perte de fraises, ce qui signifie que les marées peuvent changer radicalement pendant la bataille royale.

Nintendo/Capture d’écran par CNET



Avec quatre amis (le jeu prend en charge le multijoueur en ligne et local), Gourmet Grand Prix est une période mouvementée. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire dans Dream Buffet, en particulier pour les joueurs solo. Le jeu offre la possibilité de jouer à des courses et à des mini-jeux individuellement ou contre des robots, et les objets que vous débloquez pendant que vous jouez et montez de niveau peuvent être utilisés pour personnaliser un gâteau dans la zone centrale et équiper votre Kirby de différents couvre-chefs. (Le mien balance actuellement un bon hamburger). Au-delà de cela, cependant, il n’y a pas d’autres modes de jeu, donc votre plaisir dépendra en grande partie de la fréquence à laquelle vous avez quelqu’un avec qui jouer.

Comme les confiseries sur lesquelles Kirby fait la course, Dream Buffet est un régal sucré – un jeu de société aéré qui est amusant lors des rassemblements, mais finalement léger sur le fond. Avec un prix modique de 15 $, cependant, Dream Buffet est toujours facile à recommander.