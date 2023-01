Le nouveau jeu Exploding Kittens pourrait être idéal pour les fans de Noisy Wordle

La société de jeux Exploding Kittens a lancé mardi un nouveau jeu de mots qui pourrait être particulièrement intéressant pour les personnes qui ont tendance à être les plus bruyantes dans la pièce.

Really Loud Librarians est décrit par l’éditeur comme Scattergories rencontrant Mario Kart, dans lequel les équipes doivent crier des mots commençant par une lettre sélectionnée et appartenant à une catégorie. Pourquoi les cris ? Parce que plus les joueurs peuvent réciter le mot rapidement et fort, plus ils peuvent se déplacer rapidement sur le plateau de jeu.

Le jeu de mots criant est disponible mardi pour 20 $ (environ 15 £, 30 AU $), devrait prendre environ 20 minutes pour jouer et mieux pour les joueurs de 8 ans et plus. Les bouchons d’oreille ne semblent pas être inclus avec le jeu.

Really Loud Librarians est le 23e jeu autonome d’Exploding Kittens, et vient en tant que société, fondée par La farine d’avoinede Matthew Inman, devrait lancer un Série Netflix de chatons explosifs à un moment donné en 2023. Cette série animée pour adultes comprend Tom Ellis (Lucifer), Abraham Lim (The Boys) et Lucy Liu (Elementary) parmi ses acteurs.