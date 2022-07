Le nouveau jeu Doodle multijoueur de Google célèbre la pétanque

Le dernier jeu multijoueur de Google devrait apparaître dimanche sur la page de recherche de l’entreprise et rend hommage à la pétanque, un sport similaire à la pétanque et au boulingrin. Inventée dans le sud de la France en 1907, la pétanque est une activité de loisir pratiquée entre amis, ainsi qu’un sport de compétition pratiqué dans le monde entier.

La version de Google propose un duel d’olives noires et vertes. Vous pouvez le vérifier maintenant sur la page doodle de Google. Mais d’abord, vous voudrez peut-être lire quelques conseils, puis vous pouvez cliquer sur le lien à la fin de l’article.

Google



Comme à la pétanque ou au boulingrin, le but de la pétanque est de faire rouler (ou lancer) votre boule (ou boule) métallique aussi près que possible du cochonnet (boule cible). Dans le jeu de Google, le joueur avec le ballon le plus proche de la cible à la fin de chaque tour marque plus de points. Le match, qui peut être joué en simple ou en double, devient plus intéressant lorsque vous utilisez votre balle pour repousser la balle de votre adversaire et positionner la vôtre à côté de la cible.

Google



Et comme tout jeu d’adresse et de stratégie, celui-ci demande un peu de tutelle, donc Google a un guide pour vous aider à démarrer. Comme expliqué dans l’intro du jeu, vous placez votre curseur sur ou derrière la balle, cliquez sur le bouton de votre souris, tirez en arrière puis relâchez le bouton pour laisser la balle voler.

Mais attention : plus vous reculez, plus la balle ira loin, et il n’est pas difficile de dépasser votre cible, alors profitez du tour d’entraînement. Le jeu vous donne également un guide fléché pour vous montrer la direction générale de votre balle.

Conseil de pro : Tirer le curseur sous la balle donnera plus d’arc au mouvement de la balle, tandis qu’une traction moyenne au dessus la balle a tendance à produire davantage une action de roulement, gardant la balle au sol.

Vous obtenez un point pour chaque balle plus proche de la cible que celle de votre adversaire. Le joueur qui est le plus éloigné au premier tour joue en premier au deuxième tour, tandis que le joueur qui a marqué en premier ouvre le troisième tour. Le joueur avec le plus de points après trois tours est le vainqueur.

Vous pouvez choisir de jouer avec des amis, des inconnus ou simplement de vous entraîner seul.

Avoir une balle.