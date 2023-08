Le nouveau jeu de Netflix vous place dans les modules « Love Is Blind »

Netflix annoncé Mardi, il sort un nouveau jeu de simulation basé sur la série de télé-réalité à succès Love Is Blind – une émission de rencontres où les candidats se courtisent en parlant à travers un mur, ne se rencontrent jamais face à face et restent « aveugles » jusqu’à ce qu’il y ait eu une demande en mariage .

Le jeu mobile sera le premier de la série Stories de Netflix – un jeu « interactif et narratif », selon un article de blog de l’entreprise – qui plonge virtuellement les utilisateurs dans le monde de l’une des séries à succès du géant du streaming. UN bande-annonce du jeu publié sur le blog vous explique comment créer le look de votre personnage, choisir comment vous engager dans le drame des rencontres et prendre des décisions sur les propositions d’un prétendant virtuel.

Le Jeu L’amour est aveugle est disponible sous forme d’application et sera lancée le 19 septembre. Elle est liée à la saison 5 de Love Is Blind, qui sort le 22 septembre. Le jeu n’entraînera aucun coût supplémentaire tant que vous êtes un Netflix. abonné – il est inclus avec tous les abonnements Netflix, selon le billet de blog. D’autres émissions de Netflix, dont Money Heist et Virgin River, seront également éventuellement ajoutées à la Application d’histoiresainsi que d’autres titres.

Netflix s’est développé dans le monde du jeu, annonçant plus tôt cette année qu’il ajouterait 40 nouveaux jeux en 2023, et il a construit un catalogue de nouveaux titres.

Vous pouvez vous préinscrire pour l’application mobile à la fois sur l’App Store d’Apple pour les iPhones et sur le Google Play Store pour les téléphones Android, afin que l’application s’installe automatiquement lors de sa sortie.

