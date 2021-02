Le nouveau jalon pour débloquer l’Angleterre

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Verrouillage jusqu’à ce que les cas quotidiens descendent en dessous de mille

On est bientôt arrivé? Pas assez. Nous comprenons qu’il est peu probable que le verrouillage soit considérablement assoupli tant que les cas quotidiens de Covid ne se comptent pas par centaines, contre plus de 10 000 par jour actuellement. Lundi, le Premier ministre Boris Johnson doit publier un plan de sortie pour mettre fin aux restrictions en Angleterre, à commencer par la réouverture des écoles à partir du 8 mars. Mais il est peu probable qu’il s’engage sur un calendrier clair pour les mois à venir, promettant plutôt une série de des critiques qui retarderaient la réouverture des magasins, pubs et restaurants jusqu’à ce que les caisses atteignent un creux jamais vu depuis août. Éditeur de la santé Laura Donnelly a notre rapport complet et exclusif. Si les cas continuent de baisser au rythme actuel, ils pourraient chuter en dessous de 1 000 par jour début avril. Recherchez les derniers taux de cas par code postal et lisez tout ce que nous savons sur les restrictions qui pourraient être levées – et quand.

Lorsque M. Johnson a annoncé le troisième verrouillage national le 4 janvier, il a déclaré que le plan de sortie dépendait de trois facteurs: le succès du programme de vaccination, la capacité du NHS et la baisse des décès. Ces dernières semaines, les ministres ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de réduire considérablement le nombre de cas avant que les restrictions puissent être assouplies – sans citer de seuil. Éditeur scientifique Sarah Knapton explique comment les objectifs de la levée des restrictions ont changé. Laisser Mat élevez vos esprits avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Le PM a exhorté à nommer le ministre de l’Union pour l’Union

Boris Johnson a été invité dans un rapport privé à nommer un nouveau ministre du Cabinet pour l’Union et à rendre le rôle aussi important que les grands bureaux de l’État pour aider à garder le Royaume-Uni intact. Rédacteur politique Ben Riley-Smith peut aujourd’hui divulguer les détails d’un rapport de Lord Dunlop, l’ancien ministre écossais, soumis au Premier ministre mais pas encore publié. Tentative de préserver l’Union dans les décennies à venir et de contrer l’éventualité d’une indépendance écossaise, elle est censée donner un aperçu détaillé du poste proposé à confier à un Cabinet « grosse bête ».

Au-delà de Britney: des stars qui méritent également des excuses

Hollywood se démène pour faire amende honorable à Britney Spears. La sortie de Framing Britney Spears – un documentaire explorant la montée, la chute et l’étrange existence actuelle de la pop star dans un état de limbes juridiques – a provoqué une réaction violente contre ses infâmes détracteurs. Mais après sa diffusion en Grande-Bretagne hier soir (lire notre critique), il soulève des questions sur d’autres célébrités féminines qui ont subi une humiliation publique rarement rencontrée par leurs pairs masculins. Susannah Goldsbrough demande: Combien d’autres sont en retard des excuses?

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Amnistie de licence TV | La BBC a suspendu sa menace de poursuivre les plus de 75 ans qui n’ont pas réussi à mettre en place une nouvelle licence de télévision, à la suite d’un tollé suscité par le projet. La société a déclaré que l’amnistie temporaire était une réponse à la pandémie et n’a pas précisé combien de temps elle durerait. Le changement de politique fait suite à un Télégraphe enquête sur le régime.

Partout dans le monde: les Grecs en dérive

Des chutes de neige inhabituellement abondantes ont recouvert Athènes, les autorités avertissant les résidents d’éviter de quitter leurs maisons. Voir une galerie d’images plus frappantes de la journée du monde entier.