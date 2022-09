Les générateurs solaires semblent entrer dans une ère dorée, et le Cric 1000 Pro est un bon exemple de pourquoi : une puissance sérieuse, une portabilité confortable et un puissant ensemble de panneaux solaires disponibles qui peuvent charger l’unité à partir du soleil aussi rapidement qu’à partir d’une prise murale. Le système est beaucoup plus cher que le emblématique générateur à essence Honda EU2200i mais cela peut en valoir la peine si vous appréciez une véritable autosuffisance et une puissance presque silencieuse facile à utiliser pour la commodité et la survie.

Qu’est-ce qu’un générateur solaire ?

J’ai toujours du mal avec le terme “générateur solaire”. Ils ne génèrent pas d’énergie comme une unité à essence, mais la stockent plutôt à partir d’autres sources pour alimenter votre équipement. Dans le cas du Jackery 1000 Pro, ces sources de charge peuvent être une prise murale, une prise de voiture 12 volts ou des panneaux solaires. Même à son plus rapide, son temps de recharge est loin de celui d’un générateur de gaz qui prend une minute pour se “recharger”, mais à une époque saturée de téléphones et de Teslas, je soupçonne que le marché penche inévitablement vers une alimentation de secours électronique plutôt qu’une basé sur un moteur à combustion.

Puissance de sortie et capacité

Le “1000” dans le nom du 1000 Pro signifie deux choses : 1000 watt de sortie max à sa Onde sinusoïdale pure prises secteur (bien qu’il supporte de brefs pics aussi élevés que 2 000 watts) et 1 002 wattheures de capacité. Les 1 000 watts correspondent à la demande d’un appareil ou d’un mélange d’appareils que vous pouvez exécuter sur le moment, tandis que les 1 002 wattheures correspondent à la durée pendant laquelle vous pouvez faire fonctionner un appareil ou un mélange d’appareils à partir d’une charge complète.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez d’utiliser la puissance du 1000 Pro, vous pouvez la tirer de quatre types de prises :

3 prises domestiques communes qui acceptent les fiches de mise à la terre

2 ports USB-A compatibles Quick Charge 3.0 et délivrant jusqu’à 18 watts

2 ports USB C qui sont PD (ou Power Delivery) évalué et peut fournir jusqu’à 100 watts

1 prise de style automobile de 12 volts qui délivre environ 120 watts

Au grand dam des preppers et des jambons (et moi), le 1000 Pro manque Anderson Powerpolesun type de connecteur d’alimentation CC qui est préféré par de nombreux utilisateurs sérieux ou plus techniques, mais qui est certes obscur parmi les consommateurs moyens.

Accéder au pouvoir

Il existe trois façons de charger le 1000 Pro :

Via une prise domestique en 1,8 heures pour une charge complète.

Via un ensemble optionnel de quatre panneaux solaires Jackery SolarSaga de 200 W en 1,8 heure pour une charge complète sous une exposition idéale au soleil

Via une prise de voiture en 4,4 heures pour une charge complète

Le 1000 Pro stocke une charge dans des batteries lithium-ion couplées à une électronique de gestion qui, selon Jackery, permettra 1 000 cycles de charge avant une dégradation notable, un grand saut par rapport aux 500 cycles de charge nominaux de la dernière unité Jackery que j’ai explorée. Si vous utilisez rarement le 1000 Pro, ses batteries peuvent durer plus longtemps que vous, mais si vous en faites le centre d’un style de vie hors réseau, vous en tirerez des années, pas une vie.

Notez que Jackery évalue ces 1 000 cycles de charge à 80 %, et non à 100 %, ce qui évoque la réalité de toutes les batteries lithium-ion : vous devez veiller à en tirer le meilleur parti, et parfois cela signifie en tirer moins leur. Les règles empiriques sont les suivantes :

Ne chargez pas à plus de 90 %

Ne déchargez pas en dessous de 10 %

Ne chargez pas constamment ou ne rechargez pas tout le temps

Faites fonctionner l’appareil dans sa plage de température (14F à 104F avec le 1000 Pro)

Ces meilleures pratiques varient en fonction de l’électronique de gestion interne de chaque produit, mais vous ne pouvez pas vous tromper en les suivant avec n’importe quelle marque ou modèle de batterie de secours.

Surtout, Jackery affirme que le 1000 Pro conservera 80% de sa charge après avoir été assis pendant un an dans des conditions de température appropriées, bien au-dessus des 50% à 60% que j’attends de la plupart de mes batteries de stockage.

Autres caractéristiques

D’autres subtilités incluent une lumière LED intégrée car, eh bien, tout en a une aujourd’hui. Mais celui-ci est bien conçu pour un éclairage uniforme et peut vraiment éclairer l’espace où il est visé. Appuyez trois fois sur le bouton et il clignote un SOS continu.

Les ventilateurs internes du 1000 Pro fonctionnent silencieusement à 46 dB, à peine audible même lorsque je l’ai fait alimenter des lampes de travail par une chaude journée.

Le 1000 Pro pèse 25 livres, soit 10 livres de moins que le plus gros Explorer 1500 que j’ai récemment testé. La différence n’est pas seulement de 10 livres, mais la différence entre la portabilité facile et la peur. La poignée rabattable est plus confortable qu’une poignée fixe, et la conception générale de l’appareil est plutôt fantaisiste plutôt que l’aspect cyber-macho de trop de produits de cette catégorie.

Il est temps de vendre votre générateur de gaz ?

Pouvoir charger l’énergie solaire au même rythme qu’une prise murale est impressionnant, mais cela coûte cher. Le 1000 Pro coûte à lui seul 1 099 $, mais lorsqu’il est associé à quatre de ces panneaux SolarSaga 200W pour obtenir ce taux de charge, le prix grimpe à 3 999 $. Un ensemble plus petit de panneaux solaires de 80 W est disponible dans un ensemble au prix de 1 597 $, mais prolonge le temps de charge solaire complet à 9 heures sans intérêt.

À moins que vous n’ayez un besoin calculé clair de plus de puissance et de capacité que les 1 000 watts et wattheures du 1000 Pro, j’éviterais d’avoir quelque chose de plus lourd. À moins que vous ne soyez dans les bois en train de le steampunker avec des ampoules Edison à incandescence et une sorbetière électrique vintage, cet appareil mérite d’être pris en considération.